Ecaterina Iaroş şi-a făcut dreptate în instanţă. Institutul Mamei şi a Copilului, obligată să achite 200.000 de lei despăgubiri morale

A trecut prin clipe de groază după ce a avortat singură în toaleta Institutului Mamei și Copilului, iar medicii au pus-o să cumpere pungă pentru fătul avortat. Vorbim despre tânăra, care acum cinci ani a șocat o țară întreagă cu istoria sa, iar acum și-a găsit dreptatea în instanța de judecată. Judecătoria municipiului Chișinău cu sediul Centru a decis ca spitalul să-i achite 200 de mii de lei sub formă de prejudiciu moral.

Potrivit Promo-LEX, totul s-a întâmplat în decembrie 2017, când tânăra pe atunci de 19 ani din Anenii Noi, a aflat că fătul suferea de mai multe anomalii de dezvoltare și a fost necesar avortarea acestuia. Așa a ajuns la Institutul Mamei și Copilului, unde a fost impusă să își cumpere pastila de avort, deși ar trebui să fi fost asigurată de spital. În plus, niciunul dintre angajații medicali nu i-ar fi explicat cum va decurge tot procesul.

”Am rugat-o frumos să vină la mine să îmi explice ce și cum va fi, ea mi-a zis că trebuie să cumpăr pelincuțe și câteva chestii și două sacoșe galbene una pentru făt și alta pentru placentă", a mărturisit Ecaterina Iaroş pentru Europa Liberă.

Tânăra s-ar fi chinuit o zi să avorteze după opt pastile și în tot acest timp nu a primit îngrjirile necesare pentru a-i fi diminuate durerile. Spre dimineață s-a trezit într-o baltă de sânge și a decis să meargă la baie unde a și născut singură.

"Numai m-am aplecat și fetița a ieșit. Am strigat că nasc, când a ieșit era mult sânge, a căzut în sângele ăla, a stropit baia. Până a venit sora medicală eu deja eram cu ea în mâini. La ieșirea din baie mi s-a reproșat că am murdărit baia de sânge. Sora medicală a adus fata lângă mine, a desfăcut punga și îi spune medicului că nu-i nici fată nici băiat și când am văzut că stătea în punga ... parcă nu era un copil, dar un gunoi" a mai povestit tânăra mamă.

Astfel, avocații Promo-LEX au depistat o serie de încălcări privind acest caz, fiind vorba despre lipsa supravegherii și monitorizării pacientei, avortarea fără asistența medicului și anesteziologului, neglijența în privința hemoragiei preoperatorii, externarea prematură, dar și manipularea cu date și acte medicale.

Totodată, avocații susțin că autoritățile ar trebui să depună efort, astfel încât să îmbunătățească calitatea acordării serviciului medical femeilor în timpul nașterii, în special fiind necesară reconceptualizarea relației dintre medic și pacient pentru a preveni abuzurile și neglijența din partea medicilor.