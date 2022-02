Ecaterina AVDEEVA, director Direcţia Conformitate, membru independent al Comitetului de Conducere FinComBank participă la conferința PRIA AML– Republica Moldova, online, 10 februarie 2022, ora 11.00

Priaevents, în parteneriat cu FinComBank, organizează conferinta Pria AML Republica Moldova în 10 februarie 2022, LIVE de la ora 11,00. Evenimentul poate fi urmărit gratuit pe paginile PRIAevents și FinComBank S.A. în Facebook și LinkedIn.

Pria AML Conference Republica Moldova este deja la ediția a 2-a și este, de altfel, singurul eveniment de amploare care aprofundează tematica despre prevenire spălării banilor în Moldova.

Suntem onorati să vă prezentăm speakerul evenimentului „PRIA AML Republica Moldova", Dna Ecaterina AVDEEVA, director Direcţia Conformitate, membru independent al Comitetului de Conducere FinComBank.

Ecaterina AVDEEVA are o vastă experiența în domeniu conformității și cunoștințe profunde în domeniul financiar-bancar, dedicându-se pentru realizarea obiectivelor asumate și contribuind la dezvoltarea dialogului în comunitatea. Ecaterina AVDEEVA, prin experiența acumulată în aproape 14 ani, a dezvoltat domeniul de conformitate în cadrul Băncii.

În acest fel, la 1 an de la intrarea in vigoare a noilor reglementari AML in Republlica Moldova, oferim mediului de business, prin intermediul acestui eveniment, detalii despre cele mai importante aspecte legate de AML și anume:

Entitățile raportoare - băncile, organizațiile de creditare nebancare, unitățile de schimb valutar, agenții imobiliari, societățile de registru, entitățile de audit, avocații și notarii în anumite condiții, și-au indeplinit obligațiile?

Au fost aprobate programe proprii pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, implementarea unui program continuu de instruire a angajaților și, după caz, desemnarea unei persoane învestite cu atribuții în domeniul AML?

Cum au fost implementate măsurilre de precauție în relațiile cu clienții („know your client”)?

Cum a fost activitatea organelor desupraveghere sunt competente să aplice sancțiuni : Banca Națională Moldovei Comisia Națională a Pieței Financiare, Depozitarul central unic, Biroul Național al Asigurătorilor de Autovehicule, Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor („Serviciul”)?

Ce rol au Uniunea Avocaților, Camera Notarială, Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării și Ministerul Finanțelor?

Cum au fost făcute controalele?

Ce sancțiuni pentru încălcarea prevederilor legislației cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului: au fost aplicate îm tot acest an de când au intrat în vigoare noile modificări?

Ce au invățat entitățile raportoare? Au folosit abordarea bazată pe risc?

Care este feedback-ul organizațiilor de business și al camerelor de comerț?

Vor mai fi alte modificari AML în curând?

Lectorii care vor participa sunt:

Elena Pui – Secretar General, Comisia Națională a Pieței Financiare Moldova

Valeria Secaș – Șef al Serviciului cooperare națională și internațională , Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor

Ecaterina Avdeeva – Director, Direcția Conformitate, FinComBank

Alina Oșoianu – Director Executiv, Biroul National al Asiguratorilor de Autovehicule din Moldova (BNAA)

Alexandru Savva – Director, Depozitarul Central Unic Moldova

Lilia Chirtoacă – Președinte, Camera Notarială Moldova

Vladimir Dolghi - Vicepreședinte al Consiliului director, ACAP

Evenimentul este de interes pentru participare a reprezentanților din:

Bănci

Societăți de plată

Companii mari și nijlocii

Emitenți monede digitale

Entități și audit contabilitate

Societăți financiare nebancare

Societățile de registru, societățile de investiții, DCU, BNAA

Asiguratorii, fonduri nestatale de pensii

Furnizori de servicii poștale

Agenți imobiliari

Avocați, notari și alți liberi profesioniști

Organizatorii jocurilor de noroc

și nu numai

PRIA AML Conference face parte din seria evenimentelor de succes organizate de Pria în Republica Moldova.

PRIAevents este recunoscută de multă vreme ca o platformă independentă, și echidistantă de discuții despre cele mai importante teme, despre schimbări legislative, politici în toate sectoarele economiei, cu teme de discuție abordate în premieră.

Conferințele PRIAevents aduc în atenție cele mai importante și mai actuale teme de dezbatere din fiecare domeniu și beneficiază de o prezență mare a participanților, autorităților și a mass – mediei.

Mai multe detalii despre agenda PRIA AML Conference puteți găsi pe www.priaevents.ro

Dacă doriți să participați și să primiți și prezentările de la eveniment, vă rugăm, nu ezitați să ne dați un reply la acest email sau să completați : https://priaevents.ro/inregistrare-conferinta-online-priaevents-2022/.

(P)