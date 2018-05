Eagles Fighting Championship: Sportivii au efectuat controlul medical şi cântarul oficial

Totul este gata pentru a noua ediţie a turneului de lupte în cuşcă "Eagles Fighting Championship", programat pentru 26 mai la Chişinău!

Sportivii au efectuat controlul medical şi cântarul oficial.

Originar din satul Mereni, raionul Anenii Noi, Mihai Sârbu va încerca să-şi apere centura de campion în categoria de până la 61 de kilograme în faţa românului Bogdan Barbu.



"Eu sunt campion şi voi rămâne! Am muncit pentru asta. Familia mea aşteaptă să o apăr centura, clubul meu, ţara mea şi aşa mai departe", a spus luptătorul MMA, Mihai Sârbu.



"Orice campion poate fi bătut. Ne-am pregătit bine, ne-am antrenat pentru acest duel şi toţi credem în noi", a sspus luptătorul MMA, Bogdan Barbu.



În aceeaşi categorie de greutate se va disputa o altă confruntare mult aşteptată. Denis Palancica şi Gheorghe Lupu şi vor lupta pentru centura de campion intermediar.



"Şanse pot să-i dau numai nu în octagon! Eu am încredere şi o să înving", a spus luptătorul MMA, Gheorghe Lupu.



"Pur şi simplu sunt nişte cuvinte goale! Sunt foarte încrezut în mine şi vom vedea mâine. Fiecare pentru cuvintele lui o să răspundă în cuşcă", a spus luptătorul MMA, Denis Palancica.



Până lângă bărbaţi, în octagon vor intra şi două femei. La prezentarea oficială, moldoveanca Donna Cheli s-a încăierat cu adversara sa ucraineanca Elena Andruşcenko, iar apoi i-a oferit un buchet de flori.



"Cu asemenea gest am vrut să spun că locul ei nu este în cuşcă, deoarece sunt aproape câştigătoare şi trebuie să obţin victoria", a spus luptătoarea MMA, Donna Cheli.



În cadrul turneului sunt programate 14 partide.

"Cred că va fi o seară la acelaşi nivel cu finala Champions League de la Kiev. Vă promitem o noapte excepţională cu nişte lupte de foc toate", a spus preşedintele Asociaţia FEA, Dorin Damir.



Competiţia va fi organizată de Asociaţia FEA şi va avea loc la Sala Polivalentă din Capitală.