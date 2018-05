Eagles Fighting Championship: Gheorghe Lupu se va bate în cuşcă cu Denis Palancica

Luptătorul de arte marţiale mixte Gheorghe Lupu este hotărât să-şi ia revanşa în fața lui Denis Palancica! Confruntarea celor doi sportivi moldoveni reprezintă unul dintre cele mai mari puncte de interes ale ediției e noua a turneului de lupte în cuşcă "Eagles Fighting Championship".

Competiţia se va disputa pe 26 mai, în Sala Polivalentă din Chişinău.



Anul trecut Palancica l-a învins pe Lupu, iar acum este pusă în joc centura de campion interimar al categoriei de greutate de până la 61 de kilograme.



"El mi-a explicat într-un video că nu am şanse în faţa lui. Nu mă consider mai slab ca el. Am încredere în mine şi vreau să demonstrez că vorbele lui nu au valoare", a spus luptătorul MMA, Gheorghe Lupu.



"Este un adversar puternic, dar eu ştiu cum trebuie să lucrez ca să-l înving. MUSCA A trecut un an de la lupta noastră precedentă. Eu am crescut foarte mult", a spus luptătorul MMA, Denis Palancica.



Gheorghe Lupu deja ştie cum se va bucura în cazul unei victorii şi va efectua un salt de 360 de grade. El este obişnuit să execute acest procedeu după victorii.



"Acest salt semnifică pentru mine o bucurie, o adrenalină. Adică pot să mai continui lupta, sunt într-o formă foarte bună", a spus luptătorul MMA, Gheorghe Lupu.



Turneul "Eagles Fighting Championship" este organizat de către Asociaţia FEA.