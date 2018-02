Eagles Fighting Championship-8: Alexandr Romanov a câştigat centura de campion interimar la categoria grea

Alexandr Romanov a câştigat centura de campion interimar în categoria grea la turneul de arte marţiale mixte "Eagles Fighting Championship-8", desfăşurat la Chişinău.

Sportivul din Comrat l-a învins pe experimentatul luptător uzbek Alexandr Stoliarov prin knock-out după doar 40 secunde.

"În principiu, la ce am lucrat, asta mi-a reuşit. Le mulţumesc tuturor celor care m-au susţinut. Mulţumesc familiei pentru înţelegere şi îi prezint scuze pentru că este nevoită să suporte toate aceste lucruri. Sunt satisfăcut de la ceea ce fac şi ei mă înţeleg", a declarat luptătorul de MMA, Alexandr Romanov.

La gala de aseară s-a bucurat de succes şi Mihai Sârbu. Moldoveanul a obţinut a opta victorie consecutivă în cuşca MMA, după ce l-a învins pe Raul Guzman din Venezuela, la fel prin knock-out.

"Nu am obosit. Era doar prima rundă. Abia am început să transpir. Am crezut că voi lupta vreo 2-3 runde, însă am fost cu mult mai bun", a spus luptătorul MMA, Mihai Sârbu.

La competiţia desfăşurată la Sala Polivalentă au mai obţinut victorii moldovenii Gheorghe Lupu, Denis Palancica, dar şi românul Bogdan Barbu. În singura luptă feminină, moldoveanca Donna Cheli a învins-o pe românca Daniela Bragaru.

Grigore Panfilii, deţinătorul centurii de campion în categoria de 71 de kilograme, a fost învins de polonezul Marcin Jablonski. Pentru Panfilii aceasta a fost prima luptă după o pauză de mai bine de un an.

Din cele 13 lupte disputate la turneul de ieri 10 s-au încheiat înainte de limită.

"Sunt mulţumit. Am început anul destul de bine. Au fost lupte de la care m-am aşteptat ceva mai mult spectacol, dar asta este sportul. Deja poţi să vă spun că data viitoare vom avea lupta pentru centură dintre Mihai Sârbu şi Bogdan Barbu. O luptă care toţi o aşteaptă", a declarat preşedintele FEA, Dorin Damir.

Următorul turneu de MMA "Eagles Fighting Championship" va fi organizat de Asociaţia FEA în luna mai.