Ea n-o fugit din niciun spital! INTERVIU exclusiv cu fiul femeii internate cu coronavirus la Spitalul Republican

Fiul femeii bolnave de COVID-19 neagă acuzaţiile aduse de premierul Ion Chicu, care a spus că aceasta ar fi fugit din spitalul din Italia, deşi ştia că este infectată. Într-un interviu acordat în exclusivitate postului nostru de televiziune, tânărul a declarat că mama lui i-a spus înainte de veni în Moldova, că medicii italieni i-au pus diagnosticul de bronşită acută în partea stângă şi că nu i-au făcut testul pentru coronavirus de tip nou, deşi italianca pe care a îngrijit-o era infectată.



Sub protecţia anonimatului, fiul femeii a povestit că acum aproape două săptămâni, mama lui a constatat că avea febră. Moldoveanca ar fi luat legătura cu fiica italiencei de care îngrijea, iar aceasta i-ar fi spus că e doar o simplă viroză. Aşa că iniţial nu s-a adresat medicilor, deşi atât ea, cât şi italianca se simţeau rău. În cele din urmă, moldoveanca a mers la spital. Chiar şi aşa, fiul acesteia spune că doctorii din Italia ar fi diagnosticat-o cu bronşită, i-au prescris antibiotice şi au trimis-o acasă.



"Ea n-o fugit din niciun spital. Există foaie care confirmă că mama o fost externată cu bronşită acută în partea stângă. Mama se ruga să o interneze, dar n-o internat-o nimeni. Ea nu avea ce face, nu ştia ce are, nici nu i-au luat analize la coronavirus ca să îi confirme sau infirme ceva. În general, ea era foarte liniştită pentru că medicul i-a zis să se ducă să îşi caute de treabă."



El spune că de la spital, mama sa a mers la casa italiencei.



"În altă parte nu avea unde să se ducă. Nu avea chei de la poartă şi a stat în ogradă aproximativ 3 ore, nu venea nimeni. Iar o vecină a văzut-o că stă singură şi a sunat-o pe fiica doamnei şi i-o spus: nu se face aşa cum faci tu."



Bărbatul povesteşte că fiica italiencei a anunţat-o că renunţă la serviciile ei şi i-a recomandat să vină acasă, în Moldova.



"Iar doamna i-a zis că: îţi iau bilet şi tu du-te acasă! S-a uitat de bilete şi pentru ziua respectivă nu erau, asta era miercuri şi o găsit pe sâmbătă, iar doamna i-a zis că nu-i dă voie să trăiască la ea şi că îi închiriază un apartament. I-a zis că îţi iau o cameră în hotel până sâmbătă şi sâmbătă te duci în Moldova, mama practic a rămas pe drumuri."



Totodată, fiul femeii ne-a spus că mama lui ar fi insistat să fie internată în spital, atunci când a văzut că se simte rău, însă medicii ar fi refuzat să o facă.



"Toate afirmaţiile astea care s-au făcut, inclusiv de domnul Chicu, că ar fi o persoană iresponsabilă, care nu se gândeşte la cei de acasă, asta nu e corect, ea tot timpul a fost o persoană responsabilă. Eu vreau ca autorităţile noastre să ajungă la cele din Italia şi să vadă că au comis o neglijenţă. "



Fiul moldovencei spune că, pe aeroportul din Italia, mama sa ar fi fost sunată de o prietenă care a anunţat-o că italianca de care a avut grijă a murit din cauza coronavirusului.



Consilierul prim-ministrului Ion Chicu, Vitalie Dragancea, susţine că informaţia legată de faptul că femeia ar fi fugit din spital ar fi venit de la Ministerul nostru de Externe:



"Tot ce spune un oficial, vine pe canale oficiale. Deci, asta a fost în rezultatul comunicării autorităţilor responsabile din Moldova şi cele din Italia. Nu a discutat personal domnul Chicu, dar cineva de la Ministerul de Externe. "



Serviciul de presă al ministerului de externe ne-a declarat că ar putea să ne ofere informaţii mai târziu. Ministerul Sănătăţii a făcut totuşi o precizare în acest caz.



"Ca să fim corecţi în declaraţiile noastre şi în aprecierile noastre, noi totuşi intenţionăm să solicităm, şi de fapt am pregătit o scrisoare către Ministerul Afacerilor Externe, şi conlucrăm deja cu ziua de ieri că s-a alertat şi Ambasada Italiei, care de fapt a solicitat datele persoanei pentru a efectua verificările respective în Italia, 10:07 care a fost procedura, a fost externată, testată, a fost confirmat, nu a fost confirmat diagnosticul acolo în Italia. Deocamdată, nu avem informaţie oficială, posibil să o avem în zilele ce urmează", a declarat Secretarul de Stat la Ministerul Sănătăţii, Marina Golovaci.