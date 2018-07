E OFICIAL! Luis Enrique a fost numit selecţionerul echipei Spaniei

foto: prosport

Federația Spaniolă de Fotbal s-a decis! Luis Enrique este numele noului selecţioner al Spaniei. Tehnicianul în vârstă de 48 de ani l-a înlocuit pe Fernando Hierro, care fusese instalat pe banca tehnică a "La Furiei Roja" la mijlocul lunii trecute, după demiterea intempestivă a lui Julen Lopetegui cu două zile înaintea startului la Cupa Mondială.



Spaniolii au avut o prestaţie sub aşteptări la Cupa Mondială, fiind eliminaţi surprinzător de către echipa-gazdă a turneului, Rusia, în optimile de finală.



Luis Enrique a revenit pe bancă după un an de pauză. Ultimul său loc de muncă a fost la FC Barcelona, unde a antrenat timp de 3 sezoane.



Sub conducerea acestuia, "catalanii" au cucerit două titluri, trei Cupe și o Supercupă ale Spaniei, o Ligă a Campionilor, o Supercupă a Europei şi un Campionat Mondial al Cluburilor.