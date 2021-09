E în toi sezonul ciupercilor de pădure. Ce trebuie să știm pentru a preveni intoxicațiile

A început sezonul ciupercilor de pădure. De acest lucru profită din plin zeci de amatori, dar şi comercianții stradali. Pe porțiunile împădurite ale traseului Chişinău-Leuşeni, aceştia stau şi le vând cu căldarea, pentru a câştiga bani de pâine.

Pentru soţii Papanaga din Capitală, culesul ciupercilor este un hobby relaxant. Aceștia ne-au spus că plăcerea de a petrece weekendurile în pădure au moștenit-o de la părinţi, dar şi tehnica corectă de a strânge ciupercile.



„Noi când venim să strângem ciuperci, tăiem de la rădăcină, ca rădăcina să rămână în pământ. 1 Ele să înmulţesc aşa.", a spus Ion Papanaga, locuitor al Capitalei.



Ion Papanaga ne-a spus care este şi secretul de a le culege.



„Ne uităm să fie întregi, să nu fie fărâmate. Fiecare ciupercă are locul său unde creşte. Hribul alb au locul lor, acolo unde este puţin soare, dar şi pe lângă stejari.Acestea tot sunt bune, ele sunt asemănătoare ca cele care cresc lângă caise, cele de la prune şi caise sunt bune.", a explicat bărbatul.



După ce au strâns ciupercile, soţii au început a le sorta, iar soţia ne-a spus cum să deosebim ciuperca bună de cea otrăvitoare.



„Le spălăm în câteva ape şi le punem la fiert. Punem ceapă şi după ne uităm. Dacă ceapa este albă înseamnă că acestea sunt bune, iar dacă este albastră, le aruncăm, deoarece nu sunt bune. "



Pentru alţii, însă, strânsul ciupercilor înseamnă o sursă de existenţă. La marginea drumului, lângă satul Stejăreni din raionul Strășeni i-am găsit pe soţii Chircu, care aşteptau să vândă ciupercile culese din zorile zilei.



"Ca să ne hrănim, ne este foame şi nu avem unde lucra. Ce mâncăm noi, aceea şi vindem. De la bătrâni am văzut."



Nu departe, un alt domn vindea găleata mare cu ciuperci la preţ de 150 lei, iar cea mică cu 100 de lei.



"Eu am 64 de ani, aici în Condriţa. Eu nu strâng ciuperci rele, eu mănânc şi la oameni dau ca să trăiască. "



La câţiva kilometri distanţă, am surprins şi alţi comercianţi stradali care stăteau şi vindeau cu căldarea ciupercile.



„Toate sunt ghebele. Acestea se fac numai toamna, măi băieţi. Vedeţi alta aici, uitaţi-vă, vedeţi altă ciupercă aici. - De unde le strângeţi? - Din pădure. "



Unii dintre cumpărători, ne-au spus că le cumpără doar pe cele care le cunosc, chiar dacă comercianţii dau asiguri că sunt bune toate.



„Dacă eu nu le cunosc, nu le cumpăr. Altfel cum poţi, nu poţi să ai încredere doar în vorba omului."



Atenţie la ciuperci. Medicii toxicologi spun că cei care au simptome, în urma consumului de ciuperci, trebuie să se adreseze imediat la medic.



„Este foarte important ca această persoană până la sosirea ajutorului de urgenţă să stea culcată şi să nu facă efort fizic. Pentru evitarea intoxicaţiei acute cu ciuperci, aş recomanda şi aş insista de a consuma şi achiziţiona ciuperci doar din locuri autorizate. ”, a menționat Alexandru Belecciu, toxicolog.



Simptomele specifice otrăvirii cu ciuperci sunt voma, diareea, dar şi durerile în abdomen. În cazuri suspecte de intoxicații, oamenii sunt îndemnați să apeleze la serviciul unic de urgență 112.