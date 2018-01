E-GUVERNARE, MAI MODERN. În țară vor fi create peste 80 de centre de instruire

Doar 24 la sută dintre cetățenii țării folosesc serviciile prestate de Centrul de Guvernare Electronică.

Pentru a populariza procesul de achitare a facturilor printr-un singur click, în următorii cinci ani, în țară vor fi construite cel puțin 80 de centre de instruire.

De asemenea, toate serviciile online vor fi modernizate, în cadrul unui proiect lansat de Guvern în parteneriat cu Grupul Banca Mondială.

Din 2010, moldovenii pot folosi ghișeul unic al seviciilor publice. Prin intermediul lui, ei pot solicita 18 acte de la Starea Civilă, cum ar fi duplicate la certificate de naștere, de căsătorie sau de divorț.

De asemenea, cetățenii pot solicita cazierul juridic de care au nevoie atunci când merg să se angajeze.

Doar că după asta, tot trebuie să meargă la un ghișeu, pentru a-l primi. Responsabilii spun că numărul celor, care folosesc serviciile electronice, este foarte mic.



"Dacă e să ne uităm și la cea mai săracă parte a populației, de 40 la sută, cifra celor care au acces la sevicii digitalizate coboară până la șase procente. De asemenea, observăm diferența dintre populația urbană și cea rurală în ceea ce privește accesul la serviciile digitalizate", a spus reprezentantul Băncii Mondiale în Moldova, Anna Akhalkatsi.



Pentru a atrage mai mulţi clienţi, dar şi pentru ca Centrul de Guvernare Electronică să țină pasul cu noile tehnologii, în următorii cinci ani, serviciile prestate de acesta vor fi modernizate.



"S-a dat acel exemplu de cazier, pe care vreau să-l aduc și eu. Probabil că ar trebui să ne punem întrebarea: oare trebuie cetățeanului acest cazier pe suport de hârtie ca să-l prezinte la o altă instituție? Probabil că ar fi cazul să lăsăm și acest document pe suport de hârtie, dar el să fie doar la necesitate, dacă e necesar să fie prezentat peste hotarele țării", a spus directorul general a Centrului de Guvernare Eloctronică, Eugeniu Ursu.



În cadrul procesului de modernizare a sistemului digitalizat, unele servicii vor fi excluse total sau comasate cu altele.



"Noi nu trebuie doar să venim cu serviciile lângă cetățean, dar multe dintre servici sunt inutile, de care cetățeanul nu are nevoie. Multe informații și certificate pe care trebuie să le ia de la o instituție a statului, în toate cazurile, sunt pentru a le prezenta la o altă instituție a statului", a spus premierul Republicii Moldova, Pavel Filip.



Programul de modernizare are o valoare de 22,4 milioane de dolari. 15 milioane sunt primiți de Moldova sub formă de credit, cinci milioane sub formă de împrumut, iar contribuția Guvernului este de aproape 2,5 milioane de lei.