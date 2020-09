"E groaznic, putea urma o tragedie". DETALII despre incidentul de la Botanica, unde un copac a DISTRUS o mașină

Proprietarul maşinii spune că abia parcase vehiculul. El susţine că prejudiciul se ridică la cel puţin două mii de euro: "Maşina este complet distrusă, nu mai poate fi reparată. Este ruptă în două şi nu e posibil de reparat. Am depus o plângere la poliţie, deja după asta vom vedea cum vom proceda"."Aceşti copaci sunt practic toţi uscaţi, ar trebui tăiaţi măcar până la mijloc. Oamenii au stat până acum pe scaun, de zece minute erau intraţi în casă. Vedeţi că a căzut şi pe scaun. Toţi ne-am speriat şi am ieşit să vedem, dar noi stăm ziua aici şi cu copiii. E groaznic"."Eu abia intrasem în casă cu copilul şi deodata am auzit o bubuitură puternică. Ne-am speriat. Când am ieşit, am văzut copacul peste maşină. Este un copac foarte bătrân. Bine că nu erau oameni aici, ar fi fost o tragedie"."Este o avariere, un arbore cu diametrul 1,60, arbele era complet verde, dar pe interior era putrezit, ceea ce pe exterior nu se vedea. Asta e cauza. Deja cazul este la poliţie, vom vedea cine se face vinovat şi va achita prejudiciul", a declarat Serghei Carp.Avertizarea cod galben de vânt puternic este în vigoare până duminică. Vântul bate în rafale de până la 70 de kilometri pe oră. În aceste condiţii, oamenii sunt atenţionaţi să ocolească firele electrice, chiar şi cele căzute la pământ, precum şi copacii uscaţi.