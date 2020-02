E bine să ştii! De ce este importantă vitamina C în sezonul rece

Vitamina C, se știe că ne ajută la întărirea sistemului imunitar și sunt multe alimente din care organismul uman o poate extrage în sezonul rece, scrie a1.ro.

O dietă bogată în vitamina C înseamnă a consuma 5 porții pe zi de fructe și legume, însă în stare proaspătă, deoarece vitamina C este perisabilă, se oxidează, mai ales prin gătirea alimentelor timp îndelungat.

De exemplu, dacă fumăm foarte mult, sau dacă consumăm alcool, aceste vicii duc la diminuarea vitaminei C din organism, la fel și stresul cotidian.

Deficitul de vitamina C din organism se resimte prin stările de anemie, oboseală, iritabilitate și cea mai gravă formă care se numește scorbut.

Dozele zilnice de vitamina C recomandate trebuie să fie în proporție de 1-2 grame pe zi!

Dozele foarte mari de vitamina C, administrate zilnic din dorința de a evita răceala și gripa, pot genera iritabilitate la stomac, indigestie și stări de vomă, sau chiar diaree.

Vitamina C este recomandată și pentru a avea un colagen de calitate, iar aceasta se poate lua sub formă de suplimente cu vitamina C și alți micronutrienți.

Însă, pentru o alimentație bogată în vitamina C, trebuie știut că aceasta se găsește în: citrice, căpșuni, ardei gras, broccoli, cale, pătrunjel, spanac și altele.

Există acel mit că dacă luăm vitamine, acestea ne îngrașă, însă rămâne doar un mit.

Vitaminele nu generează calorii, doar proteinele, glucidele și lipidele!