E bine să citiți asta acum, de sărbători. De ce mâncăm mai mult decât avem nevoie

Sunt o grămadă de studii care arată de ce și cum mâncatul compulsiv este o problemă emoțională și că oamenii trebuie să învețe să-și asculte foamea.

Este important să mănâncăm atunci când suntem flămânzi, să ne oprim atunci când ne-am săturat și să ne ocupăm de conflictele emoționale pe care le exprimăm atunci când mâncăm fără să avem nevoie. Deși majoritatea dintre noi se tem că dacă nu avem un program pas cu pas pentru a ne spune ce, când și cât să mănâncă, nu vom face niciodată schimbările de care avem nevoie, de fapt, cel mai important element al schimbărilor este auto-încrederea. Dorința de a asculta vocea interioară care vrea să ne îngrijească, nu de cea care ne distruge, scrie tabu.ro.

Dacă ați urmat programe care vă spun ce și cât de mult să mâncați, ar putea fi copleșitor să vi se spună acum că, de fapt, dacă vă ascultați corpul, acesta vă va ghida în a face alegeri sănătoase.

Regulile pentru hrănirea eficientă și sănătoasă sunt doar de orientare, nu ar trebui să fie reguli cu care să vă pedepsiți; acestea sunt sugestii de cele mai multe ori utile

Ghidul pentru alimentație sănătoasă

Următoarele linii de urmat într-o alimentație sănătoasă au fost elaborate de Geneen Roth, autoarea cărții "Schimbă-ți viața". Ea pledează pentru abordarea supraalimentării în același fel în care ar trebui să abordați orice comportament pe care îl abordați deși nu înțelegeți exact motivele pentru care o faceți.

"Am observat că am continuat să mănânc mult după ce am fost sătulă… Mă întreb de ce am făcut asta?" Această abordare se concentrează asupra atenției, adică pe a fi pe deplin conștient de ceea ce gândiți și simțiți în timp ce mâncați și să vă concentrați asupra acelei alimentații în timpul unei mese.