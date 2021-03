Durleșteanu: ”Am acceptat invitația PSRM pentru că sunt 35 și nu 15 versus ”pokemonii”

Mariana Durleșteanu a venit cu un mesaj pe Facebook, în care a explicat motivul pentru care a acceptat să fie înaintată la funcția de prim-ministru.

”Ca sâ liniștesc haiducii Candu și Filip voi veni cu mesaje ce țin de decizia luată.

1. Dl. Candu știe bine condiția din partea mea ce ține de susținerea partidului Șor , nu am nimic cu doamna Tauber sau alți oameni din aceastâ formațiune, dar a fost din start o poziție care a fost reiterată de mine.

2. Domnii Șor, Candu și Filip să mai citească odată raportul Kroll, căci pușcăria oricum este destinația finalâ.

3. Am acceptat invitația PSRM pentru ca sunt 37 de mandate și nu 15 Versus pokemonii:))))

4. Am dorit să fac o schimbare din interiorul Guvernului pentru ca să nu regret votul oferit în alegeri, dar am știut că pe la spatele meu se jucau scenarii diferite.

5. Poziția mea a fost clară din start privind Guvernul tehnocrat fără oameni din fracțiuni. Chiar dacă acel Filip zice că nu este așa ceva , ba da- a fost Guvernul Cioloș .

6. Eu știu că prin voința politică și asumare de răspundere se pot face lucruri bune, dar aceasta nu există in Moldova cu regret, doar interese personale și de clan.

O zi frumoasa!!!!”, a scris Mariana Durleșteanu.

Marţi, 16 martie, în timpul consultărilor preşedintelui ţării, Maia Sandu, cu fracţiunile parlamentare Mariana Durleşteanu şi-a retras candidatura de la funcția de premier. Anunţul a fost făcut de ea pe pagina sa de Facebook. În mesajul său, Durleşteanu a precizat că nu-şi permite ca numele și reputația sa să fie folosite pentru reglări de conturi între clanurile politice.

Amintim că Mariana Durleşteanu a fost propusă la funcţia de premier de către 54 de deputaţi din fracţiunile PSRM, "Pentru Moldova", dar şi aleşi neafiliaţi. Şeful statului, Maia Sandu a refuzat însă să o desemneze în această funcţie.