Durerea războiului. Momentele de groază prin care au trecut o familie de refugiați până a părăsit oraşul natal Odesa

Locuitorii satului Cărpineni, raionul Hânceşti, primesc zilnic sute de refugiaţi din Ucraina. Fiecare al patrulea e cazat în casele oamenilor, restul - în centrul comunitar, unde peste 1 500 de cetăţeni ucraineni deja au fost adăpostiţi.



Printre refugiaţi sunt Ecaterina şi Iaroslav, doi fraţi din Odesa care au fugit împreună cu mama lor din calea războiului. Ecaterina, în vârstă de 20 de ani, povesteşte cu lacrimi în ochi despre dimineaţa care i-a schimbat viaţa.

"În dimineața de 24 februarie nu am auzit nimic, dar mama m-a trezit și mi-a spus că a început războiul. În ziua aceea aveam programată o vizită la frizer și mă gândeam că voi merge să-mi fac o tunsoare nouă, că totul e în regulă. Însă am înțeles rapid că trebuie să accept ce se întâmplă. Am avut două ore la dispoziţie să ne strângem lucrurile şi să plecăm", a spus Ecaterina.



Ecaterina, Iaroslav şi mama lor au fost conduşi la punctul de trece de către tatăl lor, rămas să-şi apere ţara: "Este frică, este ceva groaznic. Eşti nevoit să-ţi laşi casa şi să fugi într-o ţară străină, unde nu ştii pe nimeni, nu ai prieteni. Oricât de gravă ar fi situația, știm bine că Ucraina e casa noastră, acolo e tatăl nostru."



Această femeie a fost nevoită să-şi lase soţul şi, împreună cu feciorul de zece ani, să fugă din ţară. Oxana povesteşte îngrozită despre tot ceea ce a trăit până a părăsit oraşul său natal Odesa.



"A fost o fracţiune de secundă, ne-am luat rucsacurile cu nişte costume sportive, le-am aruncat în maşină şi am încercat, cât era încă ziua afară, să ajungem la frontieră. Vrem să fim din nou aproape cu cei dragi, ca totul să se termine. Mereu ne este dor de casă", a povestit femeia.

Constantin, fiul Oxanei de zece ani, povesteşte cu tristeţe cât de mult îşi doreşte să-şi continue studiile. El visează să devină pilot: "Eu nu am auzit exploziile. M-au trezit şi mi-au spus că a început războiul. Nu doream să cred, dar atunci când eram la lecţii şi am auzit exploziile, am început să realizez că este război. Noi nu am vrut să plecăm, toţi plângeam şi ne era frică".



În satul Cărpineni sunt aproape opt mii de locuitori şi, potrivit primarului Ion Cărpineanu, toţi s-au implicat activ şi se implică în continuare pentru le a oferi ajutor refugiaţilor.



"Toţi am fost surprinşi de modul în care s-au mobilizat oamenii. Oamenii au venit cu produse alimentare, cu tot ceea ce este necesar ca aceşti refugiaţi să se simtă cât mai bine în localitatea noastră", a declarat Ion Cărpineanu, primarul satului Cărpineni, Hânceşti.



În prezent, la centrul de plasament din Cărpineni se află 250 de refugiaţi.