DURERE NEMĂRGINITĂ pentru o familie din Măgdăceşti. Doi copii gemeni suferă de o boală grea. Pentru o nouă viaţă au nevoie de ajutorul oamenilor

Timpul trece nemilos pentru familia Ciutac din Măgdăceşti, raionul Criuleni. După ce doi dintre cvadrupleţi au fost diagnosticaţi cu amiotrofie spinală, tratamentul căreia ajunge la 4,2 milioane de dolari pentru ambii copilași, soţii încearcă din răsputeri să caute soluţii pentru a strânge această sumă enormă.

Povestea celor doi fraţi a devenit cunoscută după ce şi postul nostru a mediatizat cazul, iar voluntari din mai multe ţări au deschis un cont de donaţii. Până acum s-a strâns doar 3 procente din suma necesară, iar părinţii sunt disperaţi. Pentru a fi eficient, tratamentul trebuie administrat doar până la vârsta de doi ani, iar copiii deja au şapte luni.

"Când văd celelalte fetiţe că stau împrejurul patului, merg de jur împrejur, iar ei stau şi zâmbesc din pat şi pot să mişte doar capul ca să privească... e greu", a spus Tatiana Ciutac, mama copiilor.



În decembrie anul trecut, Tatiana a adus pe lume trei fetiţe şi un băieţel. Iniţial, copiii păreau perfect sănătoşi, dar în câteva luni, mama spune că a observat cum una din fetiţe şi băieţelul păreau să se dezvolte altfel. În februarie au făcut un control amplu şi vestea a venit ca un trăsnet, mai ales că în Moldova nu există un tratament pentru amiotrofie spinală, boală care, la un moment dat, paralizează muşchii.



"Ştiam că în Republica Moldova nu aveam nici o şansă, am avut foarte mare noroc că am avut cetăţenie şi am mers în România, am stat internaţi 2 luni şi 5 zile", a explicat femeia.



În România, familia Ciutac a fost ajutată de mai mulţi voluntari, care au deschis şi un cont, în care deocamdată s-au adunat câteva mii de euro. Unul dintre aceştia este şi Tatiana Jizdan.



"E vorba de o echipă întreagă de oameni, nu doar din Republica Moldova dar şi din România, care s-au implicat deopotrivă. Sunt grupuri de licitaţii create anume pentru şi cred că aceste grupuri fac cea mai mare muncă", a precizat Tatiana Jizdan, voluntar.



Responsabilii de la Ministerul Sănătăţii recunosc că în Moldova nu există un tratament pentru această boală, iar pacienţilor diagnosticaţi cu amiotrofie spinală li se oferă doar profilaxie şi susţinere.



"Pacienţii noştri care sunt confirmaţi cu această patologie destul de severă beneficiază de tratamente în România. Noi lucrăm la protocolul clinic de administrare a spinrazei în Republica Moldova şi intenţionăm către luna septembrie cu propunerea de a începe administrarea acestui preparat", a declarat Svetlana Hadjiu, doctor habilitat în medicină.



Mama copiilor, Tatiana Ciutac, cu lacrimi în ochi şi copleşită de emoţii ne-a povestit despre chinurile prin care trec cei doi copii ai ei.



"Galina are un aparat cu care doarme, care o ajută să respire şi deja are Cough-Assist de 5 ori pe zi, care pur şi simplu bagă aer forţat în plămâni ca ei să nu se lipească să nu facă pneumonie. Medicamentul se administrează până la 2 ani, peste 3 zile facem 10 luni, dacă fiecare mamă se roagă mai repede să crească copii, la noi nu", a spus femeia.



Cei doi gemeni au o şansă. A demonstrat-o recent Rober Grabazei, un copil diagnosticat cu o boală similară, părinţii căruia au reuşit să strângă suma halucinantă de 2 milioane de dolari, cu ajutorul oamenilor cu inimă mare. Acum Robert este în SUA, acolo unde va primi tratamentul salvator şi unde va începe lupta pentru o nouă viaţă.

Fiecare dintre noi poate fi un erou şi pentru Mihai şi Galina Ciutac, printr-o donaţie la contul afişat pe ecran sau la numărul de telefon 068061370.