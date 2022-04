Durere, lacrimi și frică în Bucea. Tabloul este unul apocaliptic, iar puținii localnicii rămași acolo trăiesc un adevărat calvar

Durere, lacrimi, frică, dar şi multă putere pentru a rezista unui viitor incert. Viaţa locuitorilor oraşului Bucea, din regiunea Kiev, recuperat acum câteva zile după retragerea armatei ruseşti, s-a împărţit în două: înainte şi după război. Luptele grele, care au durat mai bine de patru săptămâni, au lăsat în urmă tone de tehnica militară distrusă, proiectile neexplodate, gloanţe, locuinţe bombardate și zeci de morți. Corespondentul Publika TV Oxana Bodnar a fost în aceste zile în oraşul Bucea, dar şi în câteva sate din regiunea Kiev, unde a discutat cu localnicii care trăiesc un adevărat calvar, odată cu invazia Federaţiei Ruse în Ucraina.

Oraşul Bucea, regiunea Kiev. Ceea ce puteam vedea doar în filme istorice despre război acum a devenit realitate, una dură în care trăiesc puţinii oameni rămași în localitatea de baştină.

Pe o stradă plină de tehnica militară distrusă, locuieşte Dmitri. El a văzut din prima clipă bătălia ce s-a dat cu tehnică militară grea la sol şi atacurile aeriene care s-au desfăşurat chiar lângă poarta lui.

"Au fost sparte geamurile, au căzut lustre. A fost groaznic. Când a început explodarea tehnicii militare, noi am fugit pe o altă stradă. Aici totul zbura. - De ce nu aţi părăsit localitatea până acum? - Este pământul nostru! Asta este Ucraina! Eu v-am răspuns", a spus Dmitri.

Bărbatul spune că a supravieţuit ca prin minune atrocităţilor. În schimb mulţi vecini de ai săi nu au avut acest noroc: "În raza de 500 de metri am găsit 15 cadavre ale civililor, cadavrele erau între case, afară. Timp de trei săptămâni nu am ieşit din perimetrul acestui sector".

Patru săptămâni de invazie a armatei ruse au lăsat localitatea Bucea fără gaz, apă și lumină. Pe străzi rămân mașini bombardate, dar și tehnică militară distrusă. Iar oamenii, cei care au plecat, dar și cei care vor trebui să revină, vor începe viață de la capăt.

Pentru a reuşi să supravieţuiască, localnicii adună produsele alimentare rămase în case şi gătesc afară, la rug, supe sau terciuri.

"Noi tuturor le oferim mâncare. Ne adunăm toţi. Le propunem oamenilor care trec pe alături să guste din supă", a explicat o localnică.

"Încălzim apă în ceainic, o punem în sticle ziua sub plapumă ca să încălzim puţin patul. Altfel e imposibil", a spus o femeie.

În aceste zile, în oraşul Bucea au început să ajungă ajutoarele umanitare. Oamenii primesc pachete alimentare.

O altă localitate din regiunea Kiev - aceleaşi imagini apocaliptice cu locuinţe şi magazine distruse. Raionul Brovarî, regiunea Kiev, a fost recent recuperat de armata ucraineană. Lupte crîncene s-au dat inclusiv în satul Bogdanovka.

Zile întregi localnicii se ascundeau în subsoluri pentru a supravieţui. Mulţi au încercat să scoată din sate copiii pentru a le asigura securitatea.

"Ne-a fost frică, ne-a fost greu. Împreună cu soţia şi tatăl meu am stat aici din 24 februarie. Nicăieri nu am ieşit, iar 10 zile am stat în subsol", a declarat un localnic.

Militarii ucraineni susţin că aceste zone rămân în continuare periculoase pentru că sunt minate, iar cei care au plecat nu vor putea reveni prea curând în propriile case.

"Noi luptăm nu doar pentru noi, nu doar pentru viitorul copiilor şi nepoţilor noştri, noi luptăm pentru viitorul întregii Europe, întregii lumi. Anume aici se decide ce va fi mai departe în lume", a menționat Valeri Iambakov, general.