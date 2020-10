Durere fără margini. PATRU copii minori au rămas orfani de tată în urma tragicului accident de la Orhei

Trei familii distruse şi patru copii orfani. Asta a lăsat în urmă teribilul accident produs vineri seara în raionul Orhei. Cei trei bărbaţi care se aflau în maşina morţii locuiau în satul Dişcova. Întreaga localitate este îngrozită de cele întâmplate. Apropiaţii spun că bărbaţii de 19 şi, respectiv, 31 de ani, făceau autostopul şi au ajuns întâmplător în automobilul care s-a ciocnit violent într-un TIR.



Şoferul maşinii a lăsat orfani trei copii. Cu o lună în urmă, bărbatul s-a întors din Statele Unite ale Americii, unde a muncit ca să le poată asigura o viaţă mai bună copiilor şi soţiei. Întors în Moldova, bărbatul s-a angajat în raionul Orhei, la o firmă de construcţii. În seara tragediei, aceste se întorcea de la lucru. Soţia spune că bărbatul a încercat să evite impactul cu o căruţă, care nu avea niciun semnalizator.



"Ne-am distrus totul, şi copiii, şi viaţa, totul. Doamne, să ia o măsură cu lumea aceasta care nu are semnalizatoare, n-au nimic la căruţe, ce înseamnă asta pe faţa pământului", a spus soţia şoferului, Valentina Repesniuc.



"Nu era un om care să bea, să supere pe cineva, tare simplu, cu nimeni nu se certa, tot timpul ne-am împăcat"



Şi pasagerul de 31 de ani a lăsat în urmă o fetiţă de şapte ani şi o soţie îndurerată.



"Am o nepoţică de şapte anişori. Ea nici nu ştie, nepoţica. Mă tot întreabă de tatăl ei. Îi spunem că o să vină de la lucru. Rău, scârbă mare...", a spus tatăl unuia dintre bărbaţii care au murit, Serghei Colun.



Cu familia tânărului de 19 ani nu am reuşit să discutăm. Tatăl băiatului a murit şi el, cu doar câteva săptămâni în urmă.

Potrivit poliției, tragicul accident care a luat viaţa celor trei bărbaţi s-a produs între satele Mana şi Curchi. Şoferul de 40 de ani se deplasa cu viteză excesivă şi a vrut să depășească o căruță, iar din cauza carosabilului umed a pierdut controlul volanului și s-a izbit violent într-un camion.