DURERE fără margini la Talmaza, după ce o adolescentă s-a înecat în Turcia. Rudele tinerei colectează bani pentru a repatria corpul neînsufleţit

Durere fără margini în satul Talmaza din raionul Ştefan Vodă, după ce o adolescentă de 17 ani s-a înecat în Turcia. Tânăra se afla în vacanță la sora ei mai mare. Rudele încearcă să repatrieze corpul neînsufleţit.



Tragedia a avut loc luni, pe malul Mării Negre din Turcia. Un post local de televiziune a publicat imagini cum medicii încercau sa resusciteze fata, însă totul a fost în zadar. Echipa noastră de filmare a mers la rudele victimei, însă mama ei nu a fost în stare să ne vorbească. Am discutat cu o vecină, care ne-a spus că tânăra își făcea studiile la Colegiul Pedagogic "Ion Creangă" din Bălți.



"O mers un val și a dat-o jos de pe picioare, mai mulți stăteau alături, au sărit în apă să o ajute, dar nu au putut-o scăpa. Sora ei când a auzit că nu o pot găsi a pierdut conștiința."



"Sora ei născuse și mama ei venise și vroia să o ia și pe dânsa în țară, dar ea a vrut să mai stea să se mai odihnească."



Oamenii din sat spun că mama tinerei s-a întors recent din Turcia, unde a fost să-și vadă nepotul nou-născut. Sătenii mai zic că adolescenta decedată mai avea trei surori și doi frați.



"Toate sunt bravo, dar ea era cea mai activă și frumoasă și .. nu pot, foarte cumsecade și învăța bine."



Vecinii susțin că au rămas șocați de cele întâmplate.



"Părinții sunt de treabă, mama profesoară, oameni cumsecade și jale mare."



"Foarte mare tragedie."



Colegii de școală, precum şi prietenii familiei răpuse de durere susțin că vor dona bani pentru repatrierea cadavrului tinerei.



"- Oameni de treabă, jale mare. - O să veniți în ajutorul lor? - Da, măcar cu o sută de lei să-i ajut."



"- Când am auzit am rămas șocați de cele auzite. - O să-i ajutați cu ceva? - Sigur că da, este o tragedie pe neprins de veste, omul nu se pregătește de așa ceva."



Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe, Daniel Vodă, nu ne-a răspuns la telefon pentru a ne spune dacă instituția a primit o solicitare din partea familiei pentru repatrierea tinerei. Părinții acesteia au nevoie de două mii de euro.

Cei care doresc să ofere o mână de ajutor pot face donații pe numărul cardului bancar 4356 9600 6492 8481, beneficiar Nina Vition.