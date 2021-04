Durere fără margini! Fetița de cinci ani din raionul Ocnița, care a murit după ce a căzut de pe beciul casei, a fost petrecută pe ultimul drum

Mama fetei a cerut ajutorul medicilor abia a doua zi după ce copila a căzut de pe beci."- Totul era bine, ea nu şi-a pierdut cunoştinţa. - Dar a doua zi? - A doua zi s-a trezit, am mâncat. Eu eram ocupată cu treburile casei, totul era bine. Abia pe la ora 10 am observat că ea răsufla cu greu şi am chemat ambulanţa."Femeia mai are două fete și patru băieți. Cel mai mare are 10 ani, iar cel mic, câteva luni.Autoritățile locale spun că familia este în evidența asistentului social."Este o familie care nu făcea abuz de alcool şi mama era una grijulie. De câte ori am mers în vizită la această familie, am făcut-o fără a o preîntâmpina. Întotdeauna găseam iarna casa încălzită, copiii curaţi, mâncare era.", a spus primarul comunei Bîrlădeni, Marina Varzari.Ofiţerul de presă al Inspectoratului de Poliţie Ocniţa, Svetlana Talpă, a declarat că oamenii legii au deschis un proces penal pentru lăsarea în primejdie a minorilor. Dacă părinţii vor fi sau nu traşi la răspundere se va stabili după finalizarea expertizei medico-legale.