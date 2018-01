Durere fără margini! Colonelul Vitalie Zara, observatorul OSCE, petrecut pe ultimul drum cu onoruri militare

Moldoveanul Vitalie Zara, observatorul OSCE în estul Ucrainei, care a murit săptămâna trecută într-un accident rutier, a fost petrecut astăzi pe ultimul drum. Colonelul a fost înmormântat în satul Budăi din raionul Teleneşti cu onoruri militare. La eveniment alături de rudele îndurerate au participat colegii de serviciu, dar şi reprezentanţii misiunii OSCE şi Ministerului Apărării.

Vitalie Zara a lăsat în urmă o soţie îndurerată şi două fete de 13 şi 16 ani.



"Tare tragic că am primit aşa veste. Un bărbat omănos, comunica cu toţi, prietenos, îi ajuta pe toţi la nevoie. O să îi ajutăm cu tot ce putem", a spus Sergiu Zara, fratele lui Vitalie Zara.



"A fost un om extraordinar, un tată bun, un soţ exemplar, dar şi un foarte bun profesionist, un foarte bun coleg pentru noi, a fost un om cu literă mare. Noi permanent am fost ca şi instituţie alături de familiile în care s-au întâmplat aşa cazuri, nu este primul caz pentru noi", a menţionat Radu Burduja, secretar de stat al Ministerului Apărării.



Colegii militarului, care au participat cot la cot în misiunile de pacificare, spun că Vitalie Zara a fost un om cu literă mare.



"Vitalie a fost unul dintre cei mai buni colegi cu care am lucrat vreodată, toţi îl iubeau foarte mult. Îmi amintesc că ne gătea bucate moldoveneşti şi soţia sa Aliona îi dădea sfaturi prin Skype", Natalia Grant, reprezentant OSCE, Suedia.



"L-am cunoscut în octombrie 2003 când el a fost repartizat în echipa în care eram eu într-o misiune în vestul Cote D'Ivoaire. Relaţia între noi a devenit una extraordinar de strânsă. Am rămas prieteni şi am ţinut permanent legătura", spune Constantion Ciubotari, colonel, Armata României.



Mai mulţi ofiţeri de la Brigada cu Destinaţie Specială Fulger din cadrul Ministerului Apărării, acolo unde Vitalie Zara a fost şi comandant, i-au ţintit pe sicriu insignele de paraşutist militar.



În semn de mulţumire pentru serviciul adus Patriei, Ministerul Apărării i-a înmânat soţiei colonelului drapelul Republicii Moldova.



"Voi toţi să îl tineţi minte aşa cum a fost, plin de viaţă, cu un suflet deschis. Şi-a dăruit viaţa unei cauze nobile, unei vieţi de ofiţer", a spus Aliona Zara, soţia lui Vitalie Zara



Oamenii din sat deplâng moartea lui Vitalie Zara:



"Nu mi-a venit a crede şi parcă îmi pare că el nu a decedat, parcă îmi pare că el este viu, dar îi simţim lipsa".



"Nimic rău nu putem să spunem despre dumnealui, numai cuvinte bune. E o mare tragedie în sat la noi cu acest deces. A fost un om destoinic".



Amintim că, Vitalie Zara a murit într-un accident rutier produs în orașul Kramatorsk din regiunea Donețk. Bărbatul se afla într-un taxi și a murit pe loc. Echipajul de ambulanță ajuns la fața locului nu a reușit să-l resusciteze. Autoritățile locale au deschis o anchetă în acest caz. Accidentul este investigat, în paralel, și de OSCE. Vitalie Zara era colonel în rezervă și fost comandant al Batalionului cu Destinaţie Specială “Fulger”.