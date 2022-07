După zeci de ani de așteptare, 400 de gospodării din satul Brăila, comuna Băcioi, au acces la apă potabilă de calitate

400 de gospodării din satul Brăila, comuna Băcioi, au acces la apă potabilă de calitate după zeci de ani de aşteptare. În localitate a fost construit un apeduct nou, iar oamenii pot folosi, în sfârşit, apa de la robinete atât pentru alimentaţie.

Nina Popescu locuieşte de peste 40 de ani în sat. Anterior, femeia era nevoită să folosească filtre pentru a putea consuma apă, care niciodată nu era de ajuns.

''Era cu rugină, dacă erau defecte, gata se închidea apa, noi o zi nu puteam consuma apă, venea foarte ruginită. Acum suntem foarte mulţumiţi, vă spun din suflet şi din inimă că suntem foarte mulţumiţi de apa pe care o consumăm acum', a spus femeia.

Localnicii au plătit câte 1300 de lei pentru conectarea la apeductul nou:

''Preţul este bun, da. Nu este nici prea mult, nici prea puţin, mijlociu. Acum, de când au pus apeductul ăsta nou, în trei - patru ore eu umplu fântâna şi este curată, apa e calitativă.''

''Am 20 de ani de cânt lucrez la grădiniţă şi, într-adevăr, noi am întâmpinat foarte mari greutăţi, 45 de copii am avut în fiecare zi şi era foarte greu fără apă''.

Proiectul a fost iniţiat anul trecut, iar responsabilii de pe şantier spun că lucrările au fost finalizate în proporţie de 80 la sută.

''Se montează două turnuri de apă. Conform proiectului sunt amplasate 24 de hidranţi pentru antiincendiu pentru tot satul Brăila. A mai rămas bulevardul Renaşterii, traseul naţional'', a spus ANATOLIE CHIPERI, şef de şantier.

''Este un obiectiv asumat de consiliul local şi executivul primăriei astfel încât să asigurăm condiţii decente locuitorilor şi să aibă un termen de exploatare aceste reţele pe o perioadă foarte îndelungată'', a declarat ILIE LEAHU, primarul comunei Băcioi.

Apeductul are aproape 13 kilometri a costat 7 milioane de lei, bani alocaţi din bugetul local.