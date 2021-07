După votare, la vaccinare. Mai mulţi moldoveni au decis să se vaccineze împotriva COVID-19, după ce şi-au exercitat dreptul la vot

După ce şi-au exercitat dreptul la vot, unii moldoveni au decis să se vaccineze împotriva COVID-19. Pentru ei, toate punctele de imunizare din ţară s-au deschis odată cu secţiile de votare şi vor fi închise la ora 21:00. Autorităţile din sănătate susţin că, astfel, vor să-i stimuleze pe moldovenii care nu au timp să se vaccineze în zilele de lucru să meargă să se imunizeze după votare. Această femeie s-a dus astăzi la Centrul Municipal de Vaccinare pentru rapel."Mai întâi ne-am trezit şi am mers imediat la votare, am îndeplinit obligaţia noastră de cetăţean şi apoi am venit la vaccinare. Azi, am primit cea de-a doua doză."Medicii din cadrul Centrului Municipal de Vaccinare susţin că au avut mult mai mulţi doritori de a se imuniza în comparaţie cu duminica trecută, când au venit doar 30 de persoane."De la ora 08:00 până la ora 13:30 au fost 80 de persoane, dintre care 25 au administrat prima doză. Astăzi, sunt alegeri lumea deja a fost la votare şi ca să nu mai facă două drumuri intră şi se vaccinează."Iar punctul mobil de vaccinare de pe strada pietonală "Eugen Doga" nu s-a bucurat de prea multă atenţie.Medicii care vaccinează în autobuz susţin că au puţine doze administrate în comparaţie cu fluxul imens de moldoveni de pe strada pietonală. Până la masă, doar 30 de oameni le-au pășit pragul."La moment, noi dispunem de doi producători AstraZeneca şi Sinopharm. Puţine persoane sunt care se interesează de vaccin şi nu se imunizează, oricum dorinţa de imunizare este bună."Peste 520 de puncte de vaccinare sunt deschise azi în toată țara.