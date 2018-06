După un divorţ cutremurător, fiul cel mare al lui Donald Trump are o relație cu sosia mamei sale vitrege

Donald Trump Jr. n-a mai așteptat să se răcească cerneala de pe hârtiile de divorț și a pornit în căutarea unei partenere de viață. Fiul cel mare al președintelui american Donald Trump ar avea o relație cu vedeta postului de televiziune FOX News Kimberly Guilfoyle. Nimic deosebit până aici, însă presa de peste Ocean a observat că moderatoarea de emisiuni tv seamănă izbitor de bine cu Melania Trump.

„Acești ochi de felină, acest zâmbet uimitor, părul care încadrează o formă facială deosebită te duce cu gândul la frumusețea balcanică a Primei Doamne a Americii”, subliniază The New York Post. Dar acestea nu sunt singurele similarități între cele două femei. Gazda emisiunii „The Five” de pe FOX News are 49 de ani, cu un an mai mult decât Melania Trump, e mama unui băiețel de 11 ani, Ronan – Melania are un băiat de 12 ani. În decembrie 2016, Guilfoyle ar fi fost în discuții să devină purtător de cuvânt al președintelui Donald Trump. Așa ar fi intrat în contact cu Donald Trump JR.

Ba chiar se zvonește că prezentatoarea de televiziune ar fi fost motivul pentru care soţia lui Donald Trump Jr., Vanessa Trump, a intentat divorţ, după o căsnicie care a durat 12 ani. Potrivit presei internaționale, Donald Trump Jr. i-ar mai fi fost infidel soției sale, din 2011 până în 2012, pe când aceasta chiar era însărcinată.

Relația dintre Donald Trump Jr. și Kimberly Guilfoyle a avansat repede, potrivit unor surse din apropierea vedetei de televiziune. Noul cuplu a fost văzut în foarte multe ocazii la cină în oraș. Cea mai recentă ieșire în doi a avut loc la un club de noapte, săptămâna trecută. „S-au ținut de mână toată noaptea (…) Părea că nu le pasă cine îi vede”, a mărturisit sursa.

Kimberly Guilfoyle a fost căsătorită de două ori, cu Gavin Newsom (între anii 2001 și 2006) și Eric Villency (între anii 2006 și 2009), cu cel din urmă având și un copil. Donald Trump Jr. are împreună cu Vanessa, fost model, cinci copii, cu vârste cuprinse între 3 şi 10 ani