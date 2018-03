După un antract de un deceniu, istoria prinde din nou culoare. Circul din Capitală îşi va redeschide uşile pentru spectatori

Istoria va prinde din nou culoare. Autorităţile promit că unul dintre cele mai de valoare edificii din Capitală va fi redeschis pentru vizitatori. Este vorba despre Circul din Capitală, care a fost închis pentru spectatori timp de peste zece ani.

Acest lucru va fi posibil după ce ieri Guvernul a semnat o hotărâre prin care instituţia trece în gestiunea "Moldova Concert".

Directorul actual al Circului din Capitală ţine minte cu lux de amănunte cum a prins viaţă edificiul, întrucât mama sa a fost cea care a participat la lucrările de construcţie. Acestea a luat parte la realizarea lucrărilor din mozaic care se află chiar la intrarea în clădire.



"Mama îmi povestea, ba mai mult mama îmi arăta tot procesul de muncă. Noi veneam aici cu colegii mei de clasă şi ne arătau cum este realizat totul aici, pentru că în acea perioadă acest edificiu era unical pentru întreaga ţară. Nu orice stat post-sovietic avea circ staţionar", a spus Igor Casap, directorul Circului.



Pe atunci Igor Casap avea doar 11 ani. A revenit înapoi peste 22 de ani, însă starea în care a găsit locul pe care l-a îndrăgit din copilărie l-a lăsat fără cuvinte. Din 2004 de când şi-a închis uşile, Circul din Capitală a devenit adăpost pentru oamenii străzii, dar şi câinii vagabonzi.



"Era dureros şi trist, pentru că a fost distrus un loc atât de important. Personal pentru mine, ceea ce am găsit aici au fost lacrimi şi durere în inimă", a mai spus Igor Casap, directorul Circului.



În 2014, peste 10 ani de tăcere, actorii au revenit cu spectacole, doar că pe Arena Mică a Circului. Prima tentativă de a reînvia edificiului, aşa cum îl ţin minte cei care i-au călcat pragul a fost anul trecut.



"Primul eveniment după mulţi, mulţi ani a fost concertul formaţiei Gândul Mâţei şi împreună cu Nicu Ţărnă. Am iniţiat Campania luminează Circul. După acest concert a fost teatrul copiilor. Împreună cu colegii de aici am încercat să mai readucem lucrurile la normal şi în holuri şi în Arena Mare", a declarat Andrei Locoman, director "Moldova Concert".



Arena Mare a circului din Chişinău, care a găzduit concerte şi reprezentaţii atât ale artiştilor autohtoni, cât şi ale celor din ţări străine precum Belarus, China, Finlanda sau Germania seamănă acum mai mult cu un loc bântuit de fantome. Aici nu se mai aud ropote de aplauze şi nici râsetele spectatorilor. Sala care are o capacitate de peste 1900 de locuri nu a mai primit vizitatori de zeci de ani



Administraţia "Moldova Concert" îşi propune să repare edificiul, dar să lase intact aspectul pe care l-a avut acesta iniţial. Picturile şi sculpturile din holul clădirii urmează să fie renovate.



"Din cauza diferenţei de temperatură, că nu au fost geamuri, condiţiile meteo nefavorabile ele au început să se deterioreze şi iată colegii au oprit deteriorarea lor, dar oricum trebuie intervenţia specialiştilor ca să le restabilim, pentru că este o tehnică foarte rară", a menţionat Andrei Locoman, director "Moldova Concert".



Locuitorii Capitalei îşi aduc aminte cu nostalgie de vremurile în care uşile Circului erau deschise. aceştia spun că ar reveni cu drag dacă acesta şi-ar relua activitate.



"Ne plăcea că veneam cu părinţii şi ne plăcea că era frumos. Am nepoţi, am copii şi aş vrea să vină să fie frumos aici"



"Era în hol bufet, în timpul pauzei puteai să îţi cumperi un soc sau o apă, acum este trist în ce s-a transformat. Veneam aici cu mare plăcere împreună cu copii"



"Era plăcut, erau mulţi oameni, copii îmbrăcaţi frumos şi parcă ne duceam la nu ştiu ce, dar acum ne uităm ca la un muzeu"



Deocamdată nu se cunoaşte peste cât timp va fi posibilă redeschiderea Circului. Autorităţile dau asigurări, însă că acest lucru este inevitabil.