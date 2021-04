După trei ani, Procurorii care au cerut mită de 200.000 de euro au fost trimiși pe banca acuzaților

Doi procurori din cadrul Procuraturii municipiului Chişinău, oficiul Ciocana, care anterior au fost reținuți pentru acțiuni coruptibile, vor compărea pe banca acuzaților, după trei ani de la reținere.



Procuratura Anticorupţie a finalizat și expediat dosarul de învinuire a celor doi procurori, ambii fiind acuzați de corupere pasivă, săvârșită în proporții deosebit de mari.

Este vorba despre Roman Clim și Eugen Tifoi, care au fost reținuți în anul 2018 împreună cu un ofițer superior de urmărire penală de la Inspectoratul de Poliţie Ciocana, un ofițer de investigaţii din cadrul Direcţiei nr.3 a INI a IGP, precum şi un șef-adjunct de direcție din cadrul INI.



Potrivit probatoriului, în cursul anului 2017, inculpații ar fi primit de la gestionarii unei firme 70 mii euro și 6 mii de dolari SUA, după ce, inițial, ar fi estorcat 200 mii de euro. Pentru această sumă, procurorii şi polițiștii urmau să-i elibereze din arest, să le înceteze dosarul de ”evaziune fiscală ” şi să-i scoată pe cei trei afacerişti de sub urmărire penală.



După primirea unei părţi din suma pretinsă, procurorii de comun acord cu poliţiştii au „aranjat” eliberarea celor trei oameni de afaceri din așa-zisul „arest preventiv” – „sub control judiciar” şi le-au returnat o parte din bunuri, inclusiv un autoturism de model ”BMW X5” şi unele acte ridicate anterior în timpul percheziției.



Ulterior, urmare a faptului neconstatării bănuielii rezonabile de comitere a infracţiunii de evaziune fiscală de către gestionarii firmei, procurorii le-au recomandat celor trei să recunoască vina, urmând ca faptele lor să fie recalificate în „fals în acte”.



În anul 2018, la demersul Procurorului General, Consiliul Superior al Procurorilor i-a suspendat pe cei doi procurori din funcție până la adoptarea definitivă a hotărârii pe dosarul în care sunt vizați.



De asemenea, pentru a asigura repararea prejudiciului cauzat prin comiterea infracțiunii, precum și pentru a garanta executarea pedepsei, Procuratura Anticorupție a instituit sechestre pe patru bunuri mobile și patru bunuri imobile ale inculpaților.



Dacă vor fi recunoscuți vinovaţi, cei doi acuzatori riscă de la 7 până la 15 ani închisoare, cu amendă de cel mult 500 mii lei și cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții publice sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 10 la 15 ani. În plus, instanța urmează să se expună și asupra încasării în folosul statului a cheltuielilor judiciare în mărime de 27 mii de lei.



Precizăm că, la finele anului 2018, șeful-adjunct de Direcție din cadrul INI a fost recunoscut vinovat și condamnat pentru trafic de influență la o amendă penală în mărime de 90 mii de lei, iar la începutul anului 2019 și ofițerul de investigație din cadrul INI al IGP și-a primit pedeapsa, fiind condamnat pentru trafic de influență și favorizare a infracțiunii la 4 ani închisoare, cu suspendare și amendat cu 115 mii de lei. De asemenea, pentru ”tăinuirea unui act de corupție” a fost sancționat contravențional șeful Secției de urmărire penală din cadrul IP Ciocana.



Ofițerul de urmărire penală din cadrul IP Ciocana a fost scos, în anul 2018, de sub urmărire penală, nefiind acumulate probe privind implicarea acestuia în comiterea infracțiunii de corupere.

