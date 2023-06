După Summitul CPE de la Bulboaca, premierul britanic a anunțat un nou ajutor pentru Moldova

Prim-ministrul englez, Rishi Sunak, a anunțat pe pagina sa de Twitter un nou sprijin pentru Republica Moldova.

„Fiind primul premier britanic care vizitează Moldova, sunt bucuros să anunț un nou ajutor, ca țara să facă față agresiunii ruse. Moldova nu este singură”, a scris Sunak.

