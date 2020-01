După sărbători, moldovenii revin la muncă în Rusia. Trenurile care pleacă spre Moscova şi Sankt Petersburg, pline

Aglomeraţie mare în aceste zile, la Gara din Capitală. După ce au chefuit alături de cei dragi, de sărbători, moldovenii care muncesc sau îşi fac studiile peste hotare au luat din nou calea străinătăţii.

Ieri, cele două trenuri care pleacă spre Moscova şi Sankt Petersburg au fost pline.



"Soția pleacă în Moscova, iar eu o petrec. A venit acasă de sărbători.

- Cum ați sărbătorit?

- Bine, ca acasă, am vizitat părinții.

- Ați luat și vin de acasă?

- Am luat cât se cuvine, două sticle ca să servim".



" - Unde plecați?

- În Rusia.

- Unde munciți acolo?

- În construcții, facem reparaţii. Am luat o șampanie și un coniac".



"Am sărbătorit împreună cu rudele și familia. Lucrez în Rusia din anii 1996, iar prima dată am fost în anii '93, atunci încă făceam practica".



Alții, după vacanță, s-au întors la studii: "Am venit acasă în vacanță, iar acum mă întorc la studii. - Cum ați sărbătorit? - Excelent, acasă întotdeauna e bine".



Săptămânal, spre Moscova și Sankt - Petersburg pleacă trei curse de tren.