După plecarea de la Casa Albă, fostul președinte american Donald Trump s-a retras la Mar-a-Lago sau „Casa Albă de Iarnă”, o proprietate de 80.000 de metri pătrați din Palm Beach, care a devenit reședința sa oficială din 2019.

„Mulți dintre liderii lumii vor să vină la Mar-a-Lago. Le place acolo. Și mie îmi place”, spunea Donald Trump acum câțiva ani, când a fost vizitat acolo de prim-ministrul Japoniei, Shinzo Abe.

Mar-a-Lago, o proprietate din Palm Beach pe care Trump a cumpărat-o în 1985 și a transformat-o în club, este locul unde fostul președinte s-a retras după ce a părăsit Casa Albă.

Domeniul a fost achiziționat de Donald Trump cu aproximativ 10 milioane de dolari – din care cinci pentru vila impozantă, trei pentru mobilier și operele de artă și două pentru terenul care are o deschidere de 120 de metri la plajă și oceanul Atlantic. În timp, Mar-a-Lago a devenit destinația favorită de weekend a fostului președinte (a petrecut aici 133 de zile în timpul mandatului său) și una dintre cele mai bune investiții ale sale – forbes.com evaluează proprietatea la aproximativ 160 de milioane de dolari (de 16 ori prețul plătit acum 35 de ani).

Construită ca reședință de iarnă de Marjorie Merriweather Post (moștenitoarea imperiului General Foods și, la un moment dat, cea mai bogată femeie din America), în perioada de boom a terenurilor din Florida de la începutul anilor 20, casa era extravagantă încă de atunci. Piatra de Genoa folosită pentru pereții exteriori a fost adusă cu trei vapoare din Italia; au fost importate busturi romane din secolul al XVI-lea pentru decorarea holului de la intrare, al cărui tavan este acoperit cu foiță de aur, ideea fiind inspirată de tavanul Academiei din Veneția. Biblioteca, ai cărei pereți sunt acoperiți cu lambriu de stejar, adăpostește o colecție valoroasă de cărți vechi sau în ediții princeps. Finalizată în 1927, clădirea a costat 7 milioane de dolari (aproape 120 de milioane de dolari la cursul actual), are 128 de camere și este înconjurată de o grădină de 80.000 de metri pătrați, cu multe plante verzi, livezi de citrice și sere, scrie forbes.ro.

Pe lângă proprietatea de la Mar-a-Lago, d-na Post avea un portofoliu imobiliar impresionant pentru anii antebelici: o cabană în munții Adirondacks, o reședință în Long Island și încă una în Hillwood, Washington, astăzi transformată în muzeu. D-na Post a fost rusofilă, mărturie stând colecțiile expuse în muzeul din Hillwood: artă rusească prerevoluționară și bijuterii Fabergé, dar și porțelanuri de Sèvres și capodopere ale pictorilor francezi. Pe lângă acestea, d-na Post a deținut în colecția personală diamantul Blue Hart, o pereche de cercei care i-au aparținut lui Marie Antoinette și bijuterii pe care Napoleon I le-a făcut cadou soției sale, împărăteasa Marie Louise: colierul cu diamante Napoleon, o diademă și un colier cu diamante și turcoaze.

În 1973, d-na Post a lăsat prin testament domeniul Mar-a-Lago guvernului federal american, ca să-l folosească drept casă de vacanță prezidențială. Cum costurile de întreținere erau foarte mari, în 1981 guvernul l-a înapoiat Fundației Post, care l-a vândut cinci ani mai târziu lui Donald Trump, pentru 10 milioane de dolari. Fostul președinte a transformat proprietatea în club în 1995, adăugându-i o piscină, salon de înfrumusețare și spa și terenuri pentru tenis și crichet. Printre altele, Trump a dat 100.000 de dolari pentru patru chiuvete din aur.

În ianuarie 2005, Trump a construit o aripă nouă, care servește drept sală de bal, de aproximativ 2000 de metri pătrați; aici a avut loc căsătoria fostului președinte cu Melania, la ceremonie fiind prezenți și Bill și Hillary Clinton. Vizitele frecvente ale lui Trump la Mar-a-Lago în timpul mandatului prezidențial au dat un nou statut proprietății și au impulsionat afacerile. În 2016, veniturile clubului au crescut cu 25% față de anul precedent, la 29 de milioane de dolari. Cuantumul anual al taxei de membru al clubului a fost dublat după ce Trump a devenit președinte, ajungând la 200.000 de dolari. Fostul președinte s-a fotografiat aici, în 2017, în timp ce-și scria discursul inaugural și tot de aici a decis, trei luni mai târziu, lansarea atacului cu rachete asupra Siriei. La Mar-a-Lago au fost primiți, printre alții, președinții chinez Xi Jinping și cel brazilian, Jair Bolsonaro.

În septembrie 2019, soții Trump și-au schimbat oficial reședința din Manhattan în Palm Beach, „unde pot plăti mai puține taxe”, comentează revista Town & Country „și unde probabil Donald Trump are mai mulți prieteni decât în New York, unde este total nepopular”. „Prețuiesc New York-ul și pe locuitorii săi, dar din păcate, deși plătesc taxe de milioane de dolari anual statului și oficialităților locale, am fost tratat foarte prost atât de autoritățile locale, cât și de cele statale”, a declarat Donald Trump. Însă fostul președinte nu are o relație bună nici cu autoritățile locale din Palm Beach County, în două cazuri ajungând chiar la proces.