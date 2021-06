După o săptămâna în care a încercat să se trateze singură de pneumonie, o femeie a fost adusă la Chişinău în stare critică

O femeie însărcinată care a ajuns la Spitalul Republican "Timofei Moşneaga" în stare critică a fost salvată de medici. Este vorba despre o tânără de 20 de ani, care se zbătea între viaţă şi moarte în urma complicaţiilor cauzate de pneumonie bilaterală. Potrivit medicilor, femeia a fost transportată cu ambulanța din raionul Cantemir la spitalul din Chişinău, după o săptămâna în care a încercat să se trateze de sine stătător. Doctorii au făcut tot posibilul pentru a salva mama, dar şi fătul."Plămânii afectaţi 100% , deja în stare de şoc, în stare de disfuncţii multiple de organe. Avea nu doar insuficienţa respiratorie, dar şi cardiacă, afectat ficatul, rinichii."Munca medicilor a fost şi mai dificilă din motiv că pacienta avea doar 29 de săptămâni de sarcină. Mai mult, bebeluşul s-a născut prematur prin operaţie cezariană."Sarcina de 29 de săptămâni este o sarcină periculoasă, deoarece copilul încă nu este matur. Douăsprezece ore am pregătit copilul către naşterea prematură, la cezariană ca plămânii copilului să fie viabili."După intervenţia chirurgicală, femeia a fost transferată de la Spitalul "Timofei Moşneaga" la Institutul Mamei şi Copilului, unde şi-a văzut pentru prima dată pruncul, transferat acolo imediat după naştere. Tânăra, care mai are acasă un copil, îşi aminteşte cu groază de clipele prin care a trecut."Am născut prematur, am fost diagnosticată cu pneumonie. Nu am intrat în contact cu nimeni din COVID-19. În timpul sarcinii s-a agravat. Totul s-a depistat prin febră foarte mare, 39. Nu puteam respira de asta am fost luată de urgenţă, pentru că nu mă puteam nici mişca deja."Medicii de la Spitalul Republican spun că, în perioada pandemiei, au înregistrat peste 40 de situaţii în care viitoarele mămici au avut nevoie de asistenţă medicală de urgenţă pentru a putea aduce pe lume copii sănătoşi.