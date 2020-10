După o pauză de aproape şapte luni, actorii au urcat din nou pe scenă

După o pauză de aproape şapte luni în care teatrele au fost închise, actorii au urcat din nou pe scenă. Cu măşti şi cu păstrarea distanţei sociale, zeci de spectatori au venit la teatrul naţional ''Mihai Eminescu'' pentru a vedea piesa ''Dosarele Siberiei'', care prezintă ororile prin care au trecut zeci de mii de basarabeni deportaţi în perioada sovietică.''Basarabia a devenit sovietică pentru totdeauna. Locuitorii Chişinăului întâlnesc armata roşie.''Actorul Nicolae Darie este de aproape jumătate de secol pe scenă.''Nouă întotdeauna ne-ar plăcea să vedem sala arhiplină cu spectatori, care vin şi ei aici să lase o lacrimă. În perioada de pandemie când sunt doi acolo, doi acolo şi sunt cu măşti, dar actorul are nevoie să simtă suflul spectatorului'', a spus Nicolae Darie.''Spectatorii după pandemie i-am găsit ceva mai reci, drept că aceste măşti implică o distanţare şi nu auzi respiraţia spectatorului aşa ca altădată, dar i-am găsit ceva mai dornici de spectacole, pentru că a fost o surpriză pentru noi să ştim că biletele s-au vândut ca pâinea caldă'', a declarat actrița Diana Dicuseară.''Eram şi noi dornici de-a ieşi în scenă şi tot aşa am găsit şi publicul care a venit la spectacole. Toate spectacolele s-au jucat cu sala plină'', spune Pentru Oistric.Oamenii au aşteptat cu nerăbdare redeschiderea teatrelor.''Pandemia asta a demonstrat că trebuie să ne ascultăm dorinţele noastre. S-a întâmplat foarte spontan, am văzut că este spectacol şi am decis să vin'', spune Ana Gurici.Directorul teatrului naţional ''Mihai Eminescu'', Petru Hadârcă, spune că în condiţiile pandemiei, doar 200 de locuri din cele 400 disponibile pot fi ocupate.''În fiecare săptămână se joacă piesa ''Dosarele Siberiei'', este o piesă solicitată. Se joacă astăzi şi duminică viitoare iar va fi ''Dosarele Siberiei'', a spus Pentru Hadârcă.Din 1 octombrie, teatrele din țară îşi aşteaptă spectatorii. Activitatea instituțiilor teatrale a fost sistată în luna martie pentru a preveni răspândirea COVID-19.