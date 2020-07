După o pauză de 12 ani, Scott Dixon a triumfat la Indianapolis

Neozeelandezul Scott Dixon a triumfat în cursa de la Indianapolis după o pauză de 12 ani.

Pilotul de 39 de ani a obţinut a doua sa victorie consecutivă de la reluarea sezonului în campionatul IndyCar.

În total, el a ajuns la 48 de victorii în această competiție.

Cvintuplul campion mondial a fost urmat de americanul Graham Rahal și francezul Simon Pagenaud.

Deținătorul titlului, Josef Newgarden, s-a clasat al șaptelea.



SNC DIXON (tradus din engleză):

"Am avut mai mult noroc. Echipa a respectat strict strategia noastră. Am evitat ciocnirile și am reușit să menținem echilibrul. A fost o zi minunată pentru noi!"



Dixon este liderul clasamentului general, cu 104 puncte. Simon Pagenaud se află pe locul secund, cu 75 de puncte acumulate până în prezent.

Cea de-a a treia etapă a sezonului se va desfășura în localitatea Elkhart Lake, statul Wisconsin, pe 11 iulie.