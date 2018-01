După negru, vedetele de la Hollywood au ales ţinute albe pentru gala Critics Choice Awards (FOTO)

Mai multe vedete au ales să se îmbrace în alb pentru gala Critics’ Choice Awards, după ce în urmă cu doar câteva zile au apărut la gala Globurilor de Aur în negru, în semn de protest. Angelina Jolie, Emma Roberts, Kate Bosworth și Saoirse Ronan sunt principalele vedete care au ales să opteze pentru culoarea alb în ceea ce privește ținutele.

Mai multe actrițe au optat pentru o apariție complet opusă față de cea avută la gala Globurilor de Aur, unde negrul a dominat covorul roșu. Angelina Jolie a avut atunci o rochie de culoare neagră, la fel ca toate vedetele care au luat parte la eveniment. Acum, la gala Critics Choice Awards, vedeta a ales o rochie de culoare albă, notează Daily Mail.

Nu a fost singura, căci actrițele Diane Kruger, Emmar Roberts, Kate Bosworth și Saoirse Ronan au ales ținute în aceeași nuanță.

În ceea ce privește câștigătorii galei, peliculele „The Shape of Water” şi „Three Billboards Outside Ebbing, Missouri” au fost cele mai premiate.

Astfel, pelicula „The Shape of Water”, în regia lui Guillermo del Toro, a continuat să obțină premiile pentru cel mai bun film şi cel mai bun regizor, dar şi pentru cea mai bună scenografie, după ce a câștigat trofee importante și la gala Globurilor de Aur. Pelicula își consolidează astfel poziția de favorit pentru premiile Oscar.

Un alt favorit, „Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”, în regia lui Martin McDonagh, a fost recompensat cu premiile pentru cea mai bună distribuţie, cea mai bună interpretare feminină (Frances McDormand) şi cel mai bun actor într-un rol secundar (Sam Rockwell).

Premiul pentru cea mai bună interpretare masculină i-a revenit lui Gary Oldman, pentru rolul din „Darkest Hour”, iar cel pentru cea mai bună actriţă în rol secundar lui Allison Janney, în „I, Tonya”.

În ceea ce priveşte premiile pentru televiziune, „The Handmaid’s Tale” s-a impus la categoria cel mai bun serial-dramă, „The Marvelous Mrs. Maisel” la cea pentru cel mai bun serial de comedie, în timp ce „Jimmy Kimmel Live!”, de pe ABC, a câştigat la categoria cel mai bun talk-show.