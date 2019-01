După mesele copioase, moldovenii au dat buzna în sălile de sport. Ce recomandă medicii şi antrenorii

Moldovenii au umplut sălile de sport, în speranţa că vor scăpa de caloriile acumulate din salata olivier şi din alte bunătăţi, cărora nu le-au putut rezista.

Iată ce spun femeile, după ce au sărbătorit:



"Aşa câte un exerciţiu două ca să se trezească organismul după olivier. Ca toată lumea şi grăsime şi maionez, şi olivier şi şubă. Ca deobicei, nu mi-am interzis nimic".



"Eu merg cu regularitate la sală, aşa că mă simt bine. Plus-minus două kilograme nu cred că este o tragedie".



"Mi-am permis un pic de salate cu maioneză."



"Lipsind în perioada de 31 şi întâi la sală, am adăugat două kilograme de sărbători."



" Sigur, că puţin abuz am făcut dar în măsura bunului simţ. De Revelion împreună cu finii, socri de la răcituri şi până la torturi şi aşa mai departe. Încercăm să ne menţinem că şi aşa (arată la burtă) e greu."



Specialiştii recomandă ca efortul fizic să fie dozat.



"Cel mai important este să pierdeţi caloriile pe care le-aţi luat, trebuie să facem antrenamente cu greutăţi. Şi desigur exerciţii cardio, ca să vă simţiţi mai bine", a recomandat Elena Fedoseeva, antrenor.



Soluţii există şi pentru cei care nu reuşesc să ajungă în sala de sport.



Centrele SPA din Capitală sunt şi ele pline de clienţi.



"După această procedură, puteţi scăpa de kilogramele în plus, să vă relaxaţi şi liniştiţi după sărbători", a sugerat cosmetologul Natalia Moldovan.