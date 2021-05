După jumătate de an, francezii îşi pot savura cafeaua la terase. Se redeschid restaurantele, cinematografele şi muzeele din Franţa

După jumătate de an, parizienii îşi pot relua obiceiul de a savura cafeaua pe terasele din inima Capitalei franceze. Printre primii clienţi au fost chiar preşedintele Emmanuel Macron și premierul Jean Castex. De miercuri s-au redeschis terasele, cinematografele şi muzeele din Franţa.Cei doi oficiali au băut de dimineață o cafea la un local din apropierea palatului Elysée pentru a marca noua etapă de relaxare a restricţiilor. Sunt deschise acum la 50% din capacitate terasele restaurantelor şi cafenelelor iar primirea clienților în interior e în continuare interzisă. În plus, doar șase clienți se pot aşeza la o masă."Trebuie să respectăm şi distanţa meselor. Oamenilor le place să mute scaunele. O să fie dificil de gestionat. În timp ce lucrăm, trebuie să urmărim şi cum respectă clienţii distanţarea socială, altfel vom fi amendaţi."Cazurile de COVID-19 înregistrează, în Franţa, o scădere de câteva săptămâni. După un debut lent, campania de vaccinare s-a accelerat. Franţa a depăşit sâmbătă pragul de 20 de milioane de persoane care au primit cel puţin o doză de vaccin. Guvernul are ca obiectiv vaccinarea a 30 de milioane de oameni până la jumătatea lunii iunie.