După gratii deja de 43 de ani. Un bărbat a fost condamnat pe viaţă pentru o crimă pe care nu a comis-o

A luptat patru decenii pentru a-şi face dreptate şi e pe cale să învingă. Un bărbat din statul american Missouri a fost condamnat pe viaţă pentru o crimă pe care nu a comis-o şi stă după gratii deja de 43 de ani.



Bărbatul a fost condamnat pe când avea 19 ani. El a fost învinuit că a împuşcat patru oameni, trei dintre care au murit. La baza tuturor acuzaţiilor au stat mărturiile unei femei care a fost martoră a crimei. După condamnare, femeia a declarat că ar fi fost indusă în eroare de anchetatori şi nu mai este sigură că Strickland a comis crima întrucât în acea noapte, era băută. Pe lângă asta, bărbatul condamnat pe viaţă niciodată nu şi-a recunoscut niciodată vina.



"- De ce nu ţi-ai recunoscut şi tu vina? - Nu am vrut să-mi asum o crimă pe care nu am comis-o. Aveam 19 ani şi ştiam că sistemul judecătoresc lucrează bine. De asta, eram sigur că o să fiu declarat nevinovat şi am refuzat să am vreo înţelegere cu acuzatorii şi să recunosc o crimă pe care nu am comis-o", a spus Kevin Strickland, locuitor al statului Missouri.



Procurorii au recunoscut că s-a făcut o greşeală când Kevin Strickland a fost condamnat, iar judecătorii urmează să se expună pe marginea cazului. Totuşi, procesul este unul anevoios în condiţiile în care tripla crimă a avut loc tocmai în 1978.



"Unii spun că trebuie să-mi iau viaţa înapoi. Eu niciodată nu am avut o viaţă. Trebuie să încerc să-mi construiesc viaţa, pentru că nu am avut niciodată o viaţă adevărată", a precizat bărbatul.



Potrivit presei de peste Ocean, dacă Strickland va fi eliberat, detenția lui ar deveni cea mai lungă perioadă de închisoare pe nedrept din istoria statului Missouri și a patra cea mai lungă din țară.