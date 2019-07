După două luni de muncă, miniştrii din Guvernul Sandu, rând pe rând, pleacă în concediu

La nici două luni de când au fost numiți în funcții, miniştrii din Guvernul Sandu, rând pe rând, pleacă în concediu. După ce ieri ministrul Justiției, Olesea Stamate, a plecat în concediu, exemplul pare să fie urmat şi de ministrul de Externe, Nicu Popescu.

Timp de două zile am încercat să obţinem o confirmare din cadrul instituţiei, însă fără succes.



Primul de la care am încercat să obţinem o confirmare în privinţa concediului ministrului de externe este responsabilul pentru presă, Alexandru Roitman. Acesta a anunţat însă că şi el este în concediu şi ne-a redirecţionat la un alt coleg, cu care să discutăm la subiect.

La numărul fix de telefon pe care ni l-a indicat am sunat timp de două zile, iar astăzi răspunsul din partea subalternilor a fost:



" Nu sunt împuternicit să vorbesc cu presa", a spus Sergiu Corcodel, ataşatul serviciului de presă a ministerului de Externe.



"Am venit la ministerul de Externe pentru a primi o reacție din partea serviciului de presă, legată de plecarea în concediu a ministrului Nicu Popescu. Ataşatul serviciului de presă, Sergiu Corcodel a refuzat însă sa ne ofere o declarație la camera, spunând că nu este împuternicit."



Am încercat să aflăm de la câţiva angajaţi ai ministerului de Externe dacă l-au văzut pe Nicu Popescu la muncă şi dacă li se pare corect ca un ministru să plece la odihnă la nici două luni după învestirea în funcţie.



"- La centru de presă toate întrebările - (reporter) La centru de presă? dumnealor nu ne pot oferi un răspuns. - Faceţi vă rog frumos un comunicat în scris, vă rog frumos."



"- Da unde e domnul Popescu? - (reporter) domnul Popescu a plecat în concediu - Nu am ştiut. Dacă a făcut aşa, e foarte rău, dacă nu înseamnă că e în altă parte."



Nici premierul Maia Sandu nu a putut oferi un răspuns clar referitor la faptul dacă este Nicu Popescu în concediu sau nu.



"Eu am vorbit de dimineaţă cu ministru de Externe, nu pot să vă spun exact dacă este astăzi în concediu sau nu. Ştiu că i-am semnat sau urmează să-i semnez o cerere de concediu aşa cum toată lumea are dreptul la concediu, aşa şi ministrii au dreptul la concediu", a spus Maia Sandu, prim-ministru.



Am încercat să aflăm şi la Cancelaria de Stat dacă a fost înregistrată o astfel de cerere de concediu, dar ni s-a cerut o solicitare oficială în acest sens. I-am dat un mesaj şi Marianei Nani, consultant principal în direcţia comunicarea cu presa, la care însă nu am primit deocamdată un răspuns.

Începând cu data de întâi august, şi deputaţii îşi iau vacanţă. O dispoziție în acest sens a fost semnată de președintele Parlamentului, Zinaida Greceanîi. Concediul parlamentarilor va dura o lună, iar la muncă sunt aşteptaţi din data de 2 septembrie. Potrivit Regulamentului Parlamentului, Legislativul se întruneşte în două sesiuni ordinare pe an.

Cea de primăvară începe în luna februarie şi nu poate depăşi sfârşitul lunii iulie. Sesiunea de toamnă începe în luna septembrie și durează până la sfârșitul anului.