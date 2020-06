După două decenii în care au aruncat gunoiul pe unde au apucat, locuitorii din Cărpineni îşi pot duce deşeurile la o groapă autorizată

Primăria a amenjat o platformă de colectare cu sistem de canalizare. Aşa cum doar o parte din săteni a semnat un contract cu serviciul de salubritate, pentru restul, administraţia locală a impus o taxă de opt lei per membru de familie pentru întreţinerea locului. Astfel, Primăria speră să responsabilizeze cetăţenii ca aceştia să-şi dorească un contract avantajos şi să nu arunce gunoiul unde apucă.În prezent, de servicii de salubrizare beneficiază doar o treime dintre gospodării. Aceştia vor achita, în continuare, taxă stabilită anterior."Cetățenii care achită plata de salubrizare, presupunem că-s minim 4 membri, dar avem și cu șase. Ei achită 32 de lei lunar și încă își bat capul unde să ascundă acest gunoi. Acum ei o să plătească 23 de lei, indiferent câți oameni vor fi în casă: li se dă un tomberon gratis", a declarat primarul satului Cărpineni, Ion Cărpineanu.Deşi se află mai mult peste hotarele țării şi nu se prea foloseşte de acest serviciu, Roșcan Valeriu, un locuitor din sat, spune că va încheia şi el un contract:"Eu îl separ, care e reciclabil îl arunc în grădină, iar restul îl duc la gunoiște. - Am înțeles că gunoiștea nu este autorizată. - Nu știu dacă e autorizată sau nu, dar eu nici nu am gunoi, așa, care de aruncat. "Victor Colţa, un alt locuitor al satului, spune că transmite gunoiul prin intermediul vecinului, care are contract cu compania de salubritate:"Când o să mă aranjez la casa mea, o să fac contract. Dar acum, dacă stau la gazdă, să fac contract cu proprietarul casei sau cum? Îl transmit la vecin și împreună îl ducem."Persoanele care vor fi prinse că aruncă deșeuri în locuri neautorizate riscă amendă de la 1 200 de lei până la 2 400. În Cărpineni, această sumă constituie plata contractului de evacuare a deșeurilor pentru opt ani.