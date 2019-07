După ce le-a lăudat, acum le critică. Boris Gîlca, nemulțumit de ambulanțele noi procurate anul trecut

Foto: publika.md

După ce le-a lăudat, acum le critică. Fostul secretar general de stat al Ministerului Sănătății, Boris Gîlca, e nemulțumit de ambulanțele noi procurate în primăvara anului trecut. Demnitarul a uitat, probabil, cum lăuda autospecialele, când făcea parte din Guvernul Filip, și cum a făcut show la televiziuni atunci când ambulanțele au fost aduse în țară.



Mai mult, oficialul aprecia atunci şi dotările autospecialelor.



"Am văzut și astăzi pe reţelele de socializare mai multe comentarii, mai multe reproşuri, de ce am procurat ambulanţe ruseşti? Aveam o îngrijorare, totuși, la calitatea acestor ambulanțe. Am mers astăzi la inspectare, dar nu cu inima atât de deschisă, ca situaţia să se schimbe la faţa locului, când am văzut aceste zece ambulanţe. Sunt de model foarte reuşit, sunt foarte bine dotate, au foarte buni parametri tehnici. Am rămas foarte surprins de dotarea lor, dotarea modernă cu echipamente", a declarat fostul secretar general de stat, Ministerul Sănătății.



Boris Gîlca a declarat atunci şi pentru portalul de ştiri Unimedia că după ce a inspectat autospecialele și s-a documentat, s-a liniștit. Acesta declara că sunt ambulanțe de calitate, bine dotate și la un preț extrem de bun.



Tot atunci, Boris Gîlca lăuda ministerul pe care îl reprezenta pentru implementarea unor proiecte bune: "Eu sunt în funcție din luna noiembrie la minister, sunt deja a șasea lună. Vedeți niște rezultate mici, dar sigure".



Toate aceste imagini datează de anul trecut, de la sfârșitul lunii aprilie, când au fost aduse în țară zece ambulanțe noi de producție rusească. Astăzi, însă, Boris Gîlca s-a răzgândit. El a declarat pentru portalul de știri Agora că autospecialele nu sunt bune.



"Toți s-au expus de ce procurăm așa ambulanțe de așa proastă calitate, care nici rușii, până la urmă, nu le mai folosesc. Majoritatea din ele sunt echipamente de producție chinezească, care nu induc cel puțin credibilitate în utilizare pe termen lung", a precizat Gîlca.



Ieri, Boris Gîlca a demisionat din funcția de secretar general de stat din cadrul Ministerului Sănătății.