După ce l-a luat peste picior, astăzi îl laudă. Valeriu Munteanu îl va susţine pe Năstase în turul II

Ieri l-a criticat, astăzi îl laudă. Candidatul Partidului Liberal pentru funcţia de primar al Capitalei, Valeriu Munteanu, care a acumulat 3,6 procente la alegerile locale, anunţă că în turul doi îl va susţine pe liderul PPDA, Andrei Năstase.

Asta după ce în perioada campaniei, Năstase a fost luat peste picior de Munteanu, iar programul candidatului Platformei DA a fost declarat drept unul anti-european.

"Declar cu toată responsabilitatea susţinerea mea plenară pentru Andrei Năstase", a spus Valeriu Munteanu, candidat PL.

"Programul domnului Năstase este în contrasens cu Acordul de Asociere. Oamenii nu pot să angajeze în funcţia de primar un om care nu are program, nu are are viziuni, dar nici calităţi personale pentru această funcţie", a menţionat Valeriu Munteanu, candidat PL.

Întrebat pentru ce calităţi îl susţine acum pe Andrei Năstase, Munteanu a dat un răspuns evaziv.

"Dumneavoastră chiar o să daţi asta la Publika sau mă întrebaţi aşa numai ca să mă întrebaţi. Ca eu să ştiu cum să îmi formulez şi dacă să încerc să vă explic", a mai spus Valeriu Munteanu, candidat PL.

Acum o săptămână, Munteanu a mai declarat că Năstase încearcă să vină în faţa locuitorilor cu nişte priorități care nu pot fi realizate. Printre ele se numără un parteneriat public-privat pentru o linie de sortare şi reciclare a deșeurilor pentru a produce energie electrică și termică.

Liberalul a precizat că niciun oraș european nu a găsit încă vreun investitor care să facă o astfel de investiție destul de costisitoare.