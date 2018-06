După ce a pierdut alegerile pentru şefia Capitalei, Ion Ceban rămâne în Primărie doar în calitate de consilier municipal

După ce a pierdut alegerile pentru şefia Capitalei, socialistul Ion Ceban este cu gândul deja la următorul scrutin - cel din 2019.

Până atunci, el spune că va rămâne implicat în rezolvarea problemelor Chişinăului în calitate de consilier municipal. Mai mult, Ceban a anunţă că nu va mai fi nici purtătorul de cuvânt al Președinției. Declaraţiile au fost făcute astăzi într-o conferinţă de presă.

El a mai spus în faţa jurnaliştilor că nu are de gând să-i pună beţe în roate noului primar.



"Vă dau toate garanțiile că socialiștii nu vor bloca absolut nimic în Primărie. Vom susține toate inițiativele care vor veni de la noul primar, bune. Dacă are nevoie de un sfat am zis că în orice moment sunt gata să-i ofer acest sprijin", a menţionat consilier municipal PSRM.

PUBLIKA.MD aminteşte că Andrei Năstase a acumulat cele mai multe voturi la alegerile de duminica trecută. Potrivit rezultatelor preliminare prezentate de CEC, Năstase a obținut cu peste cinci puncte procentuale mai mult decât oponentul său socialistul Ion Ceban.