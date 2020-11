După ce a fost revocată din funcție, Lesnic a decis să demisioneze

Cristina Lesnic și-a anunțat demisia din funcția de viceprim-ministru pentru reintegrare pe pagina sa de Fcebook. Se întâmplă după ce Premierul Ion Chicu a cerut astăzi revocarea a patru miniștri delegați de PDM.



”Am decis să demisionez din funcția de viceprim-ministru pentru reintegrare cu convingerea că mi-am dus cu demnitate mandatul și misiunea. Plec cu capul sus! Este o decizie politică asumată!

Am luat această decizie după ce astăzi dimineață, eu și colegii mei, Miniștrii Igor Șarov, Alexandru Pînzari și Sergiu Răilean am avut o discuție cu Prim-ministrul, Ion Chicu.

Am preluat mandatul cu o zi înainte de declararea stării de urgență în Republica Moldova, fiind un test dur profesional și emoțional. M-am dedicat din plin ca dimensiunea drepturilor omului, cazurile individuale și situația reală din regiunea transnistreană și din Zona de Securitate să ajungă pe agenda viitoare a Conferinței în formatul 5+2, și cel mai important pe agenda Comitetului Permanent al OSCE de la Viena.

Țin să mulțumesc tuturor colegilor din Cabinetul de Miniștri!

Exprim recunoștință corpului diplomatic cu care am muncit în mod constant, colegilor din echipa Biroului politici de reintegrare, mediatorilor și observatorilor din formatul 5+2.

Mă simt mîndră că am fost susținută de oameni cu caracter, de prieteni devotați, familia mea și echipa PDM!”, a scris Cristina Lesnic pe pagina sa de Facebook.

PUBLIKA.MD amintește că, sâmbătă, PDM-ul a anunțat că se va retrage de la guvernare, imediat după turul II al alegerilor prezidenţiale. Potrivit liderului PDM, Pavel Filip, acest Guvern are nevoie de o resetare, de aceea îşi va retrage toţi miniştrii din Executivul condus de Ion Chicu. Filip a mai declarat că decizia a fost consultată cu toţi membriii de partid, dar şi cu susţinătorii lor. Pe viitor, spune Filip, se va discuta în Parlament cu acele fracţiuni care împărtăşesc valori şi principii comune, fără a preciza dacă PDM-ul urmează să se retragă şi din coaliţia cu PSRM.

