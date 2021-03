După ce a declarat că justiţia ţine Pfizer departe de Moldova, Sandu anunţă când vor veni în ţară primele vaccinuri de la acest producător

Primele doze de vaccin Pfizer vor ajunge în ţara noastră în a doua jumătate a lunii martie. Anunțul a fost făcut de președintele Maia Sandu, într-o postare pe Facebook, în urma unei discuții pe care a avut-o șeful statului cu preşedintele regional Pfizer, Sinan Atlig.



"Am fost informată că Pfizer va da undă verde Moldovei pentru recepționarea vaccinului. Dosarul cu actele necesare va fi trimis la Chișinău astăzi, iar vineri reprezentanții companiei vor avea o ședință cu echipa responsabilă de procesul de imunizare de la Chișinău. Am discutat cu echipa Pfizer și despre condițiile de recepționare a vaccinului Pfizer în contextul donației din partea României, dar și despre interesul nostru de a face achiziții proprii de vaccin.", a scris Sandu.



Anterior, Maia Sandu a declarat că vaccinul împotriva COVID-19 nu a ajuns încă în Moldova, pentru că producătorii de ser nu au încredere în sistemul judecătoresc din ţara noastră. Sandu a menționat că producătorul Pfizer nu dă acordul pentru importul serului, pentru că Moldova are o imagine proastă.



