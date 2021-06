După ani de zile în care au stat cu burțile pe carte, proaspeţii medici şi farmacişti şi-au primit diplomele

Aproape o mie de tineri au absolvit Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testimiţanu". După ani de zile în care au stat cu burțile pe carte, proaspeţii medici şi farmacişti şi-au primit, în sfârșit, diplomele." - Vă declar medici şi farmacişti! - Ura!"Absolvenții spun că sunt mândri că și-au ales vocația de medic."- Este o profesie nobilă şi trebuie să te dedici cu trup şi suflet zile, nopţi nedormite. Dar se merită pentru a vedea un pacient care îţi mulţumeşte.""A fost interesant, dar şi dificil. Trebuie să fii pregătit moral că atunci când înveţi medicină, ai parte de nopţi nedormite, nervi. ""Alma Mater va rămâne mereu în sufletul nostru. Avem foarte mult respect pentru pedagogi, pentru toată comunitatea academică. Mulţumim! "Emoţii au avut şi părinţii lor."Au muncit zi şi noapte. La medicină nu poţi fără asta. Noi am susţinut-o pe fiica noastră. Ea era gata să cedeze, rămânea fără putere, dar noi îi spuneam să meargă mai departe. "440 dintre absolvenţi sunt studenţi veniţi din 21 de ţări. În şase ani de studii, aceștia au învăţat limbă română şi au îndrăgit meleagurile noastre."Eu vă mulţumesc pentru universitate, pentru profesorii pe care i-am avut şi care ne-au învăţat ca noi să putem ajunge în acest moment, să fim medici buni. ""Au fost şi zile grele. Cu ajutorul administraţiei, cu ajutorul colegilor noştri, noi am depăşit greul cu răbdare.""O să ne fie foarte dor de Chişinău. Noi ne-am obişnuit cu traiul de aici, cu oamenii de aici."La ceremonia de absolvire au venit şi părinţii studenţilor străini."- Este un eveniment foarte important. Copiii mei, gemeni, au învăţat cinci ani. Noi am trăit în Statele Unite 12 ani şi am venit să învăţăm aici. - De ce? - Ne place mult Chişinăul, oamenii sunt tare drăguţi. Mulţumim pentru tot."Majoritatea tinerilor care au depus vineri Jurământul lui Hippocrate au studiat medicina sau stomatologia.