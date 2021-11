După 40 de ani, ABBA şi-a lansat mult aşteptatul album, Voyage

După 40 de ani, legendara formaţie suedeză ABBA şi-a lansat mult aşteptatul album, Voyage (VOIGI). ABBA a anunțat noul album în septembrie când au fost difuzate primele două melodii: I Still Have Faith in You și Don't Shut Me Down.

Fiecare au acum peste 10 milioane de vizualizări pe youtube. Cele 10 melodii noi au fost scrise în stilul consacrat de ABBA şi au fost foarte bine primite de public. La magazinele din Europa, fanii au stat la cozi imense pentru a cumpăra noul album, care e disponibil pe CD, pe vinil şi într-un format care multora nu le spune mare lucru - casetă audio - formatul în care au fost vândute şi precedentele 8 albume. Din primăvara anului viitor şi până în 2026, albumul va fi promovat în cadrul unui turneu.

Cei patru cântăreţi, care au peste 70 de ani acum, nu vor fi pe scenă. În locul lor, vor apărea hologramele numite ABBA-taruri, cu chipurile lor din perioada de glorie a anilor 70. Pentru spectacolul de la Londra se construiește un pavilion special - ABBA Arena. Formaţia suedeză a fost înfiinţată în 1972 și a devenit rapid cunoscută în întreaga lume. Voyage este al nouălea album al ABBA.

Ultimul a fost lansat acum 40 de ani, pe 30 noiembrie 1981.