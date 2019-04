După 33 de ani, PUBLIKA vă aduce imagini exclusive din Cernobîl (VIDEO)

Deşi până în prezent rămâne o zonă închisă, numărul turiştilor, care vizitează regiunea Cernobîl din Ucraina creşte. Oamenii sunt curioşi să vadă cum arată oraşul fantomă, după tragicul accident nuclear din 1986.

Echipa Publika TV, formată din Valentina Canaşina şi Victor Para au fost acolo în 2011 şi ne-au aratat cum este Cernobîlul.

Reportaj 2011:

"Atenţie, Zona contaminată". Cu acest avertisment sunt întâmpinaţi cei care vor să intre în localităţile aflate la 30 de kilometri de Centrala de la Cernobîl. Pentru a ajunge aici, este nevoie însă de un permis special din partea Autorităţii pentru situaţii excepţionale. Pentru că am făcut parte din delegaţia oficială a Secretarului general al ONU, Ban ki Moon, autorizaţia pe care am obţinut-o ne-a permis să filmăm zona doar din autobuz. Oricum, imaginile vorbesc de la sine. Printre copaci se întrezăresc locuinţe abandonate, care stau să se prăbuşească.



În prezent, în Cernobîl locuiesc aproximativ 150 de oameni. Majoritatea lucrează la Centrala nucleară. Oamenii nu văd nimic periculos în faptul că radiaţia depăşeşte normele admise. Mai mult, unii dintre ei cultivă legume şi spun că informaţiile precum flora de aici ar fi suportat mutaţii genetice sunt false. La aproape 15 km de la oraşul fantomă, cum este supranumită localitatea, se află Centrala Nucleară. Ajunşi aici, ghidul a anunţat unde filmările sunt interzise.



Am avut posibilitatea să filmăm de la o distanţă de 50 de metri blocul patru al centralei, unde s-a produs explozia. Acesta se află acum sub sarcofagul de beton.



Peste 25 de ani de la explozia din Cernobîl, nivelul radiaţiei a scăzut până la trei, depăşind de şase ori cel din Kiev.

Până în 2000, Centrala avariată a continuat să producă energie electrică. De atunci, activitatea centralei a fost interzisă prin decret prezidenţial. Ulterior, aici a fost deschis un muzeu şi înălţat un monument.



Monumentul a fost instalat în anul 2006, în memoria celor aproape 40 de persoane, care au decedat în urma exploiziei de la Cernobîl.



Peste 25 de ani de la explozie, regiunea Cernobîl a devenit o adevărată zonă turistică. Aproape 10 mii de oameni o vizitează anual, iar o zi petrecută în locurile contaminate costă până la 300 de dolari.