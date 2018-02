După 29 de ani. Sute de oameni au comemorat ostaşii căzuţi în războiul din Afganistan

Au trecut 29 de ani de la retragerea trupelor sovietice din Afganistan, iar ororile războiului îi uneşte an de an pe moldovenii care au luptat. Sute de oameni au participat la un marş de comemorare a ostașilor căzuţi. Veteranii războiului au depus flori şi au depănat amintiri.

Ceremonia a început la Catedrala Naşterii Domnului, unde s-a oficiat slujba în memoria moldovenilor căzuţi în timpul luptelor.



Ulterior, veteranii au depus flori la monumentul lui Ştefan cel Mare şi Sfânt şi au pornit în marş către Complexul Memorial "Feciorilor Patriei, Sfântă Amintire" din sectorul Râşcani al Capitalei.



Participanţii la război şi-au adus amintit cu durere de camarazii care au decedat în lupte.



"Prieteni s-au pierdut foarte mulţi şi ne pare rău de tot ce s-a întâmplat", a spus Anatol Pogurevici, veteran de război.



"Am fost multe femei şi iată ne întâlnim aici. Iată avem 29 de ani de când am venit e foarte greu, e trist că mulţi dintre băieţi s-au dus din viaţă", spune Zinaida Cupci, veteran de război.



"Mă uit că pe an ce trece sunt to mai puţini şi mai puţini. Aşa ceva nu se uită niciodată, a menţionat Iurie Marian, veteran de răboi.



Ilie Stepan a răma invalid după război. Acum se deplasează cu ajutorul protezelor.



"Peste noapte ne-am învăţat a fi bărbaţi, dar clar că nu sunt prea plăcute amintiri fiindcă se văd consecinţele", a spus Ilie Stepan, veteram de răboi.



Aceşti bărbaţi s-au împrietenit pe câmpul de luptă. Acolo au decedat şi alţi camarazi de-ai lor. De atunci, an de an, se adună cu prietenii şi îi pomenesc.



"Aici avem o ploscă cu țuică, încă de acolo am adus-o, aici un cuţit. Pe urmă vom tăia slănina. Această cană are mulţi, mulţi ani", spune Anatolie Laburenco, veteran de război.



Cu flori la monument au venit şi mai mulţi oficiali.



"Noi toţi trebuie să învăţăm o lecţie pentru totdeauna, pacea este cea mai importantă în viaţă", a menţionat Cristina Lesnic, Viceprim-ministru pentru Reintegrare.



"Conducerea Republicii Moldova a organizat şi organizează an de an acest eveniment. Suntem obligaţi să-i comemorăm an de an şi să le aducem un omagiu", a declarat Eugen Sturza, ministru al Apărării.



Ministrul Afacerilor Interne, Alexandru Jizdan susţine că veteranii războiului din Afganistan sunt un exemplu pentru generaţia tânără.



"Mesagerii păcii, oamenii care au văzut războiul cu ochii lor şi ar trebui să fie ei cei, care în fază incipientă să transmită mesaje celor care mai au intenţia de a escalada situaţia din Republica Moldova", a menţionat Alexandru Jizdan, ministrul Afacerilor Interne.



Ca în fiecare an, participanţii au servit mâncare ostăşească.



"S-a gătit terci ostășesc din hrișcă cu conservă de carne, călduţ avem ceai, izvar, pâine de secară şi murăturele", a spus Larisa Mândrescu, maior la Academia Militară.



" Foarte gustos chiar eram doriţi de aşa terci", spune Vasile Stratulat, veteran de război.



Potrivit statisticilor, 12 500 de ostași moldoveni au participat la războiul din Afganistan, dintre care 300 au murit, iar în prezent au mai rămas în viaţă 8 mii de veterani.