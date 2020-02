După 17 ani de luptă cu cancerul, un tânăr din ţara noastră a învins maladia

El a ținut un discurs emoționant în deschiderea consultărilor publice din Parlamentul European pe marginea Planului European de Combatere a Cancerului, desfăşurat la Bruxelles la începutul lunii. Am stat de vorbă cu el să vedem care e secretul victoriei."Lupta mea a început când aveam 6 luni. M-am simțit foarte rău. Mama m-a dus imediat la spital, unde temerile i-au fost confirmate - am fost diagnosticat cu tumoare Wilms", a menţionat Victor Gîrbu.Scrie poezii, călătorește și se va căsători în curând. Are toată viaţa înainte. Dar la 6 luni, când a fost diagnosticat cu o teribilă maladie, cancer la rinichi, familia lui era distrusă.Au urmat şedinţe lungi de chimioterapie. În ciuda tratamentului dificil, Victor şi-a continuat studiile și a încercat să aibă o viaţă normală.În 2013, Victor a plecat în România, la facultate. El este membru al organizației Youth Cancer Europe, care apără drepturile pacienților care au supravieţuit cancerului.În Moldova sunt diagnosticate anual în jur de 10 mii de cazuri noi de cancer. Maladia e responsabilă de aproape 17 la sută din totalul deceselor anuale.