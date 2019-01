După 13 ani de la "Hannibal Lecter", autorul romanului revine cu o nouă publicaţie. Când va apărea cartea

Scriitorul Thomas Harris, creatorul lui Hannibal Lecter, revine cu romanul "Cari Mora", la 13 ani de când a publicat "Hannibal Rising", ultima carte dedicată celebrului personaj, arată un comunicat remis mediafax.

Cel de-al şaselea roman al lui Thomas Harris se numeşte "Cari Mora" şi este pentru prima dată după 40 de ani când autorul semnează un volum care nu îl mai are ca personaj pe criminalul devenit celebru.

Şi, de această dată, Harris promite că vine cu un thriller "despre puterea răului, despre lăcomie şi consecinţele celor mai întunecate obsesii".

Romanul "Cari Mora" va fi lansat în Statele Unite ale Americii în luna mai, urmând să apară şi în România, la Editura RAO.

"Sub zidurile unui conac situat pe plaja din Miami este ascuns aur în valoare de douazeci si cinci de milioane de dolari aparţinând unui cartelul al drogurilor. Comoara a fost vânată de bande întregi, în frunte cu Hans-Peter Schneider. Cari Mora, îngrijitoarea casei, a fugit de violenţa din ţara ei. Se află la Miami temporar, sub protecţia Departamentului American de Imigrări şi Autorităţi Vamale. Frumoasă, marcată de ororile războiului, Cari Mora înţelege jocul lui Hans-Peter, pe măsură ce acesta se apropie de comoară. Însă femeia are abilităţi uimitoare, iar capacitatea ei de supravieţuire a fost de nenumărate ori testată în trecut", notează editorii despre noul roman.

Scriitorul american Thomas Harris a devenit celebru după ecranizările celor patru romane pe care le-a dedicat lui Hannibal Lecter. Personajul a fost interpretat de Brian Cox ("Manhunter"), Anthony Hopkins ("Tăcerea mieilor/ The Silence of the Lambs", "Hannibal", "Dragonul roşu/ Red Dragon"), Gaspard Ulliel ("Hannibal: în spatele măştii/ Hannibal Rising"), Aaran Thomas (varianta tânără a personajului din "Hannibal: în spatele măştii/ Hannibal Rising") şi de Mads Mikkelsen (în serialul "Hannibal").

Scriitorul apare pe lista autorilor celor mai bune romane din SUA din anii 1990 până în 2000.