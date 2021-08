După 10 ani de așteptare, locuitorii din Morenii Noi au fost conectați la rețeaua de gaze

După zece ani de aşteptare, mai mulţi locuitori din comuna Morenii Noi, raionul Ungheni, au fost racordaţi la reţeaua de gaze. Conducta principala a fost prelungită cu 2 kilometri şi au fost construite 2 puncte de reglare a presiunii. Sătenii sunt foarte bucuroşi, deoarece până acum erau nevoiţi să se descurce cu lemne sau cu butelii.



"Cumpăram baloane de gaz, câte trei-patru pe an. Acum că avem gaz cred că vom uita de aşa problemă. Mâncarea o făceam vara afară la foc, iar iarna în casă la balon de gaz.", a declarat Marin Ursoi, locuitor comunei Morenii Noi .



Mai multe locuinţe din sat sunt deja racordate la reţeaua de gaze. Vor urma şi altele în curând.



"Cumpăram până acum lemne, cu lemne ne încălzeam, cu lemne făceam tot. Suntem tare bucuroşi şi am aşteptat cu nerăbdare. O ajuns în sfârşit şi la noi cele vremuri când avem gaz."



"Ne-a venit şi nouă rândul să avem gaz în case. Ţevile au fost trase până aici în curte, iar de aici ne vom racorda mai departe, vom pune centrală termică, vom avea căldură în casă."



Primarul spune că până acum s-au racordat 23 de gospodării dintr-un sat al comunei Morenii Noi, dar lucrările vor continua şi în alt sat.



"În următoarea perioadă, în satul Şicovăţ urmează să fie construite încă 1,6 km de reţele, de unde urmează să mai fie conectate încă 26 de gospodării. Noi deja am făcut demersurile necesare la Ungheni Gaz ca aceste gospodării să se poată conecta.", a menționat Valentina Lincovscaia, primarul comunei Morenii Noi, Ungheni.

În comuna Morenii Noi sunt peste 400 de gospodării, din care în jur de o sută sunt deja racordate la gaz, iar două sute vor primi gaz în viitorul apropiat. Potrivit datelor MoldovaGaz, puţin peste 60% din locuinţele din ţară sunt racordate la reţea. Autorităţile vor să investească 80 de milioane de lei pentru extinderea gazoductelor cu 145 de kilometri în 63 de localităţi. Asta înseamnă încă 2500 de consumatori.