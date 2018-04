Dumitru Voloșin, primul atlet moldovean care a alergat Maratonul de la Polul Nord

Dumitru Voloșin este de neoprit. Sportivul de 43 de ani este primul atlet moldovean care a alergat Maratonul de la Polul Nord. Conaționalul nostru a avut de îndurat un ger de minus 30 de grade și a parcurs traseul de peste 42 de km timp de 5 ore, trei minute și 26 de secunde.



"A fost greu din cauz că a fost foarte frig. Toți cei care au alergat alături de mine au îmbrăcat măști pentru schiori, ca să nu le înghețe fața, însă eu am decis să alerg fără niciun echipament, pentru că nu puteam alerga repede", a spus sportivul, Dumitru Voloşin.



După maraton, participanții nu au putut părăsi Polul Nord. Din cauza gerului a crăpat o parte din pista de decolare. Sportivii au mai rămas pentru o zi în stațiunea Barneo, iar Dumitru Voloșin a decis să își încerce puterile în duatlon. Această probă include alergarea și ciclismul.



"Participanții la maraton au spus că sunt un moldovean nebun. Am alergat și am mers cu bicicleta doar în chiloți, la o temperatură de minus 30 de grade."



Atlet, înotător, dar și om de afaceri, Dumitru Voloșin, în vârstă de 43 de ani, ne-a dezvăluit care este cursa de maraton la care dorește să participe.

"De ce mulți visează să alerge la maratonul din Boston?! Pentru un alergător maratonul din Boston este ca muntele Everest pentru un alpinist. La maratonul din Boston nu poate participa oricine.La competiție sunt acceptați doar atleții rapizi. Trebuie să treci o etapă preliminară, trebuie să demonstrezi că ești rapid", a spus sportivul, Dumitru Voloşin.



Maratonul din Boston se desfășoară anual în luna aprilie.